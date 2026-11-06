Cassazione n. 11676/2026 – Moratoria dei crediti ipotecari nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e interessi legali dovuti anche durante la sospensione

Stampa la versione editoriale

Massime redazionali

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca può essere sottoposto a una moratoria fino a due anni dalla data di omologazione, durante la quale non riceve pagamenti né di capitale né di interessi legali. Il biennio è il termine entro cui i pagamenti devono iniziare, e non quello entro cui il credito deve essere pagato.

Il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca ha diritto agli interessi legali dal giorno dell’omologazione, anche per il periodo di moratoria. Il piano può rinviare il pagamento insieme a quello del capitale, ma deve includerli tra le somme dovute. Il piano che li esclude, anche per il solo periodo di moratoria, non è conforme all’art. 67, comma 4, CCII e non può essere omologato.

In sintesi

La Cassazione ha confermato la revoca dell’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevedeva il pagamento di un creditore ipotecario oltre due anni dall’omologazione, senza riconoscergli gli interessi legali. La Corte ha precisato che il pagamento può proseguire oltre il biennio, purché abbia inizio al più tardi alla sua scadenza.

La vicenda

Il Tribunale aveva omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti CCII.

Un creditore assistito da ipoteca di primo grado aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII, contestando la qualità di consumatore del debitore, la fattibilità e la convenienza del piano e la violazione dell’art. 67, comma 4, CCII per la mancanza del proprio consenso a una moratoria di durata superiore a due anni.

La Corte d’appello aveva accolto il reclamo e revocato l’omologazione.

Secondo i giudici d’appello, l’art. 67, comma 4, CCII consentiva una moratoria massima di due anni, termine entro il quale il creditore assistito da prelazione avrebbe dovuto ricevere il pagamento integrale della somma prevista dal piano.

La proposta risultava quindi inammissibile perché prevedeva il pagamento al creditore ipotecario in un termine ampiamente superiore al biennio e senza riconoscere gli interessi legali, profilo rilevato dalla Corte d’appello nella propria motivazione.

Il debitore aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che la moratoria dovesse essere intesa come un periodo di sospensione dei pagamenti e che il piano potesse prevedere una successiva rateizzazione del debito.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto erronea l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui il credito assistito da prelazione dovrebbe essere integralmente soddisfatto entro due anni dall’omologazione.

L’art. 67, comma 4, CCII, come modificato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 136/2024, consente una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

La disposizione consente di sospendere i pagamenti durante il biennio, rinviandone l’inizio alla scadenza del periodo di moratoria. È quindi possibile prevedere una successiva rateizzazione del debito, senza che l’intero credito debba essere estinto entro due anni.

La Corte ha richiamato l’interpretazione già adottata in merito all’art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012, secondo cui il termine annuale individuava il momento iniziale del pagamento dei crediti privilegiati, anziché la scadenza entro la quale doveva intervenire il loro integrale soddisfacimento (Cass. n. 34150/2024 e Cass. n. 9549/2025).

Questa interpretazione è stata espressamente estesa all’art. 67, comma 4, CCII, che prevede una moratoria fino a due anni.

La Cassazione ha quindi affrontato il trattamento degli interessi legali. La disposizione stabilisce che, in caso di moratoria, “sono dovuti gli interessi legali”. Secondo la Corte, essi spettano senza soluzione di continuità, sicché la sospensione può riguardarne il pagamento, ma non la maturazione. Gli interessi devono essere calcolati a decorrere dall’omologazione, anche per l’intero biennio di sospensione.

Nel caso esaminato, il piano aveva escluso gli interessi legali sia durante la moratoria sia nel periodo successivo.

Questa violazione dell’art. 67, comma 4, CCII giustificava la revoca dell’omologazione, indipendentemente dall’erronea interpretazione della durata massima della dilazione adottata dalla Corte d’appello. La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della decisione impugnata.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente.

“Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione… va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione… ferma l’obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio”.

Rilevanza per la banca

La pronuncia interessa le banche titolari di crediti garantiti da ipoteca o da altre cause di prelazione, coinvolte nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La banca può contestare l’omologazione del piano quando la moratoria escluda il computo degli interessi legali sui crediti garantiti.

La prosecuzione dei pagamenti oltre il biennio non costituisce, di per sé, una ragione per contestare la conformità del piano all’art. 67, comma 4, CCII. Lo diventa quando il piano rinvia, oltre la scadenza del biennio, l’inizio dei pagamenti al creditore garantito.

Nell’esame della proposta assumono quindi rilievo la decorrenza degli interessi legali dall’omologazione e la loro effettiva inclusione nelle somme da corrispondere al creditore, anche quando il pagamento è differito.

La tutela prevista dall’art. 67, comma 4, CCII riguarda gli interessi al tasso legale, non quelli convenzionali previsti dal contratto di finanziamento.

Rimane distinta la possibilità di contestare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi della disciplina applicabile. Nel giudizio di legittimità il motivo relativo alla convenienza è stato dichiarato assorbito.

La mia opinione

Ritengo condivisibile la decisione, soprattutto nella parte in cui conferma l’obbligatorietà degli interessi legali durante la moratoria. Il principio impedisce che il piano privi il creditore ipotecario della remunerazione legale per il periodo di sospensione.

Quanto alla durata della moratoria, la Corte estende al vigente art. 67 CCII l’interpretazione data all’art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012 da Cass. n. 9549/2025. L’estensione non era scontata, come dimostra la decisione della Corte d’appello, che aveva interpretato il biennio come termine ultimo per il pagamento integrale.

Trovo invece particolarmente utile, per le banche, la conferma della revoca dell’omologazione per la mancata previsione degli interessi legali. È su questa omissione che concentrerei le contestazioni, qualora il piano prevedesse una moratoria dei crediti ipotecari.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza del 29 aprile 2026, n. 11676.

Norme richiamate

Art. 67, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) – Consente che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti non integralmente, se ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. Per gli stessi crediti la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento, e in questo caso sono dovuti gli interessi legali.

Art. 19, D.Lgs. n. 136/2024 – Ha modificato l’art. 67, comma 4, CCII, introducendo la previsione della moratoria biennale e degli interessi legali.

Art. 8, comma 4, legge n. 3/2012 – Prevedeva, nella precedente disciplina del sovraindebitamento, una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che fosse prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussisteva la causa di prelazione. La Cassazione ne ha esteso l’interpretazione all’art. 67, comma 4, CCII.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 11676/2026 – Moratoria dei crediti ipotecari nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e interessi legali dovuti anche durante la sospensione”, Magistra Banca e Finanza, 6 novembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-11676-2026-moratoria-dei-crediti-ipotecari-nella-ristrutturazione-dei-debiti-del-consumatore-e-interessi-legali-dovuti-anche-durante-la-sospensione/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.