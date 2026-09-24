Cassazione n. 12191/2026 – Contratto autonomo di garanzia e anatocismo: l’autonomia della garanzia non copre le nullità del rapporto garantito

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Massime redazionali

Nel contratto autonomo di garanzia il garante può opporre alla banca la nullità, anche parziale, del contratto base quando derivi dalla violazione di norme imperative. È quindi proponibile dal garante l’eccezione di nullità della clausola anatocistica del rapporto bancario garantito, poiché la garanzia autonoma non può consentire al creditore di conseguire un risultato vietato dall’ordinamento.

Le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. Per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione è necessaria una nuova pattuizione espressa conforme alla disciplina dettata dalla delibera.

In sintesi

La Cassazione ha cassato la sentenza che aveva escluso la possibilità, per il garante autonomo, di contestare l’anatocismo applicato al conto corrente garantito. La Corte ribadisce che anche nel contratto autonomo di garanzia possono essere fatte valere le nullità del rapporto principale derivanti dalla violazione di norme imperative.

La vicenda

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società correntista e dei suoi garanti, in relazione al saldo debitore di un conto corrente e di un conto anticipi. I garanti proponevano opposizione contestando, tra l’altro, la documentazione posta a fondamento della pretesa, l’applicazione degli interessi e la gestione di altri rapporti bancari.

Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione. Quanto all’anatocismo, il giudice di secondo grado riteneva che, essendo stata qualificata la garanzia come contratto autonomo, il garante non potesse opporre alla banca la nullità della relativa clausola del rapporto di conto corrente. La Corte territoriale richiamava Cass. n. 5044/2009 e Cass. n. 20397/2017.

Il garante ricorreva per Cassazione contestando, tra gli altri profili, questa conclusione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ritiene errata la soluzione adottata dalla Corte d’appello.

La pronuncia richiama Cass. n. 371/2018, secondo cui il garante autonomo è legittimato a far valere le nullità del contratto principale derivanti dalla violazione di norme imperative. La Corte considera superato il precedente orientamento richiamato dal giudice d’appello e ribadisce che l’eccezione di nullità della clausola anatocistica può essere proposta anche dal garante autonomo: diversamente, la banca potrebbe ottenere attraverso la garanzia quanto non potrebbe legittimamente pretendere dal debitore principale.

La questione assume rilievo anche per la data del contratto di conto corrente, stipulato nel 1996. La Cassazione richiama il principio secondo cui le clausole anatocistiche inserite nei contratti anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle. L’eventuale introduzione successiva della capitalizzazione richiede una nuova pattuizione espressa conforme alla delibera.

Il primo motivo viene quindi accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame.

Rilevanza per la banca

La qualificazione della garanzia come contratto autonomo non impedisce al garante di contestare le componenti del credito derivanti da clausole del rapporto principale nulle per violazione di norme imperative.

Nell’azione verso il garante assume quindi rilievo la verifica preventiva della composizione del credito azionato. La presenza di una garanzia autonoma non rende irrilevanti le contestazioni concernenti l’anatocismo applicato al rapporto bancario sottostante.

La questione è particolarmente concreta per i rapporti di conto corrente risalenti a epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000: eventuali somme derivanti dalla capitalizzazione fondata sulle originarie clausole anatocistiche possono essere contestate anche dal garante autonomo. La banca deve quindi poter ricostruire il saldo azionato distinguendo le poste fondate su clausole valide da quelle interessate da eventuali nullità.

La pronuncia circoscrive l’effetto dell’autonomia della garanzia: essa incide sul rapporto tra garante e rapporto principale, senza permettere il recupero di somme derivanti dall’applicazione di clausole contrarie a norme imperative.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 1° maggio 2026, n. 12191.

Norme richiamate

Artt. 1283, 1418, 1419 e 1421 c.c.; artt. 117 e 120 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342; delibera CICR 9 febbraio 2000, artt. 2 e 7.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 12191/2026 – Contratto autonomo di garanzia e anatocismo: l’autonomia della garanzia non copre le nullità del rapporto garantito”, Magistra Banca e Finanza, 24 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-12191-2026-contratto-autonomo-di-garanzia-e-anatocismo-lautonomia-della-garanzia-non-copre-le-nullita-del-rapporto-garantito/. Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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