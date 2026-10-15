Cassazione n. 14250/2026 – Ipoteca su immobile trasferito a terzi: il riconoscimento nella nota integrativa al bilancio può interrompere la prescrizione ventennale

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Massime redazionali

Quando l’immobile ipotecato è acquistato da un terzo, l’ipoteca si estingue per prescrizione decorsi venti anni dalla trascrizione dell’acquisto, indipendentemente dal credito (art. 2880 c.c.). Il termine è soggetto alle ordinarie cause di interruzione, cioè la notificazione di un atto giudiziale o di un atto di costituzione in mora (art. 2943 c.c.) e il riconoscimento del diritto da parte di chi vi è soggetto (art. 2944 c.c.). Gli atti interruttivi devono riguardare il diritto reale di garanzia e il rapporto tra il creditore ipotecario e il terzo acquirente. Può costituire riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione la nota integrativa al bilancio della società terza acquirente, soggetta a pubblicità legale, quando identifichi con sufficiente specificità il debito garantito e l’ipoteca gravante sugli immobili sociali.

Nel regime del credito fondiario disciplinato dall’art. 20 del R.D. n. 646/1905, qualora il trasferimento dell’immobile ipotecato non sia stato notificato alla banca, il pignoramento formalmente diretto contro il debitore originario, che investa il bene trasferito, costituisce esercizio della garanzia reale ed è idoneo a interrompere la prescrizione ventennale dell’ipoteca nei confronti del terzo acquirente.

Nell’espropriazione immobiliare che riguarda più beni autonomi, la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento conserva gli effetti del vincolo sui beni regolarmente indicati. L’omissione di altri cespiti determina l’inefficacia del pignoramento limitatamente a questi ultimi, senza comportare l’estinzione dell’intera procedura esecutiva.

In sintesi

La Cassazione ha rigettato il ricorso del terzo acquirente di immobili gravati da ipoteca a garanzia di finanziamenti fondiari, confermando la prosecuzione dell’esecuzione immobiliare promossa dalla banca. La Corte ha riconosciuto che il termine ventennale previsto dall’art. 2880 c.c. può essere interrotto anche dal riconoscimento della garanzia contenuto nella nota integrativa al bilancio del terzo proprietario. Ha inoltre escluso che la rinnovazione incompleta della trascrizione del pignoramento comporti l’estinzione dell’intera procedura esecutiva.

La vicenda

Una società aveva acquistato nel 1980 alcuni immobili già gravati da ipoteca a garanzia di quattro mutui fondiari stipulati tra il 1978 e il 1980. La banca creditrice aveva avviato nel 1982 l’esecuzione immobiliare nei confronti della società mutuataria, includendo i beni successivamente trasferiti. L’iscrizione ipotecaria era stata rinnovata nel 1998.

Nel 2010, in occasione della rinnovazione della trascrizione del pignoramento prevista dall’art. 58, comma 4, della legge n. 69/2009, alcuni immobili erano stati omessi. La banca aveva quindi proceduto nel 2011 a un nuovo pignoramento dei beni non ricompresi nella rinnovazione, successivamente riunito alla procedura originaria.

La società terza proprietaria aveva chiesto l’estinzione della procedura esecutiva, sostenendo che la rinnovazione parziale avesse determinato la perdita di efficacia del pignoramento originario. Aveva inoltre eccepito la prescrizione del credito e l’estinzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2880 c.c., lamentando l’assenza di atti interruttivi personalmente notificati nei suoi confronti.

Il Tribunale di Cagliari aveva respinto l’opposizione, ritenendo anche che la nota integrativa al bilancio del 1998 della società acquirente costituisse un riconoscimento del diritto di ipoteca della banca, idoneo a interrompere la prescrizione.

La decisione della Cassazione

La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso.

Quanto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento, ha affermato che l’espropriazione immobiliare avente a oggetto una pluralità di beni autonomi è suscettibile di vicende differenziate per ciascun cespite. La rinnovazione, limitata ad alcuni immobili, conserva il vincolo su questi ultimi. L’inefficacia relativa ai beni omessi non comporta l’estinzione dell’intera procedura.

Il nuovo pignoramento del 2011 costituisce un’autonoma iniziativa esecutiva, idonea ad assoggettare nuovamente i beni all’esecuzione. La Corte ha escluso anche la prescrizione del credito, confermando l’effetto interruttivo permanente dell’originario pignoramento ai sensi dell’art. 2945 c.c., in presenza di una procedura rimasta pendente e proseguita per il soddisfacimento del credito.

Quanto alla prescrizione dell’ipoteca nei confronti del terzo acquirente, la Cassazione ha affrontato espressamente la questione dell’interrompibilità del termine ventennale previsto dall’art. 2880 c.c.

La Corte ha dichiarato di non condividere l’orientamento espresso da Cass. nn. 7570/2011 e 13090/2015, nella parte in cui escludevano l’applicabilità delle cause di interruzione a tale termine.

Secondo la sentenza, la qualificazione legislativa dell’istituto come prescrizione comporta l’applicazione delle disposizioni generali in materia, comprese quelle relative alla sospensione e all’interruzione. Gli atti interruttivi devono tuttavia incidere sul diritto reale di garanzia e sul rapporto tra il creditore e il terzo acquirente.

Con riferimento al pignoramento del 1982, la Corte ha applicato l’art. 20 del R.D. n. 646/1905, che consentiva al creditore fondiario, in assenza di notificazione del trasferimento dell’immobile, di procedere contro il mutuatario originario. Ha quindi riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione ipotecaria al pignoramento formalmente diretto contro il debitore, poiché aveva investito direttamente il bene gravato dalla garanzia.

Quanto alla nota integrativa al bilancio che il riconoscimento dell’ipoteca può integrare un atto interruttivo ai sensi dell’art. 2944 c.c. anche quando sia contenuto in un documento soggetto a pubblicità legale, anziché direttamente indirizzato al creditore. È necessario che il documento identifichi con sufficiente specificità il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sugli immobili della società.

Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato che la nota integrativa al bilancio del 30 giugno 1998 della società acquirente manifestava la consapevolezza dell’esistenza dell’ipoteca costituita a garanzia del debito della società mutuataria. La Cassazione ha confermato tale valutazione, qualificandola come accertamento di fatto non censurabile nei termini prospettati in sede di legittimità.

Rilevanza per la banca

La pronuncia offre alle banche un argomento a sostegno della conservazione delle garanzie ipotecarie su immobili trasferiti a terzi, anche quando sia trascorso un lungo periodo dall’acquisto.

Il riconoscimento dell’ipoteca nella nota integrativa al bilancio del terzo proprietario può interrompere la prescrizione ventennale prevista dall’art. 2880 c.c. I bilanci depositati nel registro delle imprese possono quindi costituire prova nelle controversie sull’estinzione della garanzia, purché la nota integrativa indichi in modo specifico il debito garantito e l’ipoteca. Un riferimento generico ai debiti non è sufficiente.

La sentenza consente inoltre di contrastare le eccezioni di estinzione dell’intera esecuzione immobiliare fondate sull’omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento per singoli beni. La conservazione degli effetti della procedura resta circoscritta ai cespiti regolarmente assoggettati al vincolo.

Per le esecuzioni fondate su mutui soggetti al precedente regime del credito fondiario, assume rilievo anche la possibilità di attribuire efficacia interruttiva al pignoramento diretto contro il mutuatario originario, quando il trasferimento dell’immobile non sia stato notificato alla banca e l’atto esecutivo abbia investito il bene ipotecato.

La soluzione sulla prescrizione dell’ipoteca non può ancora considerarsi consolidata. La Corte si discosta espressamente da Cass. 7570/2011 e Cass. 13090/2015, e il contrasto potrebbe arrivare alle Sezioni Unite. Nella gestione dei recuperi conviene quindi non affidare la conservazione della garanzia al solo riconoscimento contenuto nel bilancio e, quando è possibile, notificare atti interruttivi direttamente al terzo acquirente.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione III, sentenza 14 maggio 2026, n. 14250 (udienza pubblica 6 maggio 2026).

Norme richiamate

Artt. 2668-bis, 2668-ter, 2847, 2880, 2943, 2944 e 2945 c.c.; art. 58, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69; art. 20 R.D. 16 luglio 1905, n. 646.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 14250/2026 – Ipoteca su immobile trasferito a terzi: il riconoscimento nella nota integrativa al bilancio può interrompere la prescrizione ventennale”, Magistra Banca e Finanza, 15 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-14250-2026-ipoteca-su-immobile-trasferito-a-terzi-il-riconoscimento-nella-nota-integrativa-al-bilancio-puo-interrompere-la-prescrizione-ventennale/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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