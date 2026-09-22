Cassazione n. 17413/2026 – Mutuo fondiario su immobile con precedente iscrizione: conserva la fondiarietà entro il limite dell’80% del valore, calcolato con il capitale residuo dei finanziamenti precedenti

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Massime redazionali

La natura fondiaria del finanziamento è mantenuta anche quando l’ipoteca iscritta a garanzia sia di grado successivo, senza necessità di estinzione dei finanziamenti precedenti, purché sia rispettato il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB. A tal fine l’importo del nuovo finanziamento deve essere sommato al capitale residuo dei finanziamenti precedentemente concessi e ancora in essere; il totale deve rimanere entro l’80% del valore cauzionale dell’immobile.

La presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie sul medesimo immobile non esclude, di per sé, la concessione di un finanziamento fondiario. La disciplina attuativa dell’art. 38 TUB consente di considerare, nel calcolo del limite massimo finanziabile, anche il capitale residuo dei finanziamenti già garantiti sul bene.

Quando il credito conserva natura fondiaria, nel relativo procedimento di espropriazione opera l’esonero dalla notificazione del titolo esecutivo contrattuale, previsto dall’art. 41 TUB.

In sintesi

La Cassazione ha respinto il ricorso dei debitori che contestavano la natura fondiaria del mutuo, poiché era garantito da un’ipoteca successiva a una precedente iscrizione. La Corte ha ritenuto compatibile con il credito fondiario l’ipoteca di grado ulteriore, purché il nuovo finanziamento, sommato al capitale residuo dei finanziamenti precedenti non estinti, non superi l’80% del valore cauzionale dell’immobile. Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato il rispetto di tale limite.

La vicenda

I debitori avevano proposto opposizione al precetto notificato dal cessionario del credito derivante da un finanziamento stipulato nel 2010.

L’opposizione contestava, tra l’altro, la qualificazione del mutuo come fondiario. Secondo i ricorrenti, la presenza di un’ipoteca non di primo grado escludeva l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 38 e seguenti TUB. Ne sarebbe derivata anche l’inapplicabilità dell’esonero dalla preventiva notificazione del titolo esecutivo previsto per il credito fondiario. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione. Davanti alla Cassazione, i ricorrenti hanno nuovamente sostenuto che la natura non fondiaria del mutuo impedisse al creditore di applicare la disciplina speciale prevista per l’esecuzione del credito fondiario.

La decisione della Cassazione

La Corte richiama l’art. 38 TUB, che individua tra gli elementi del credito fondiario la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili e rimette alla disciplina della Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la determinazione dell’ammontare massimo finanziabile e delle ipotesi nelle quali precedenti iscrizioni ipotecarie non impediscono la concessione del finanziamento.

La Cassazione richiama la deliberazione CICR del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d’Italia con l’aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie, al nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.

La fondiarietà può quindi essere conservata anche con un’ipoteca successiva. La Corte precisa che l’ipoteca può essere di grado ulteriore quando il finanziamento precedente non venga contestualmente estinto, a condizione che il nuovo importo erogato, sommato al capitale residuo dei finanziamenti precedenti ancora in essere, non superi la soglia dell’80% del valore cauzionale dell’immobile.

Nel giudizio esaminato, il Tribunale aveva accertato che la somma finanziata rispettava il limite massimo risultante dalla disciplina CICR del 1995. Tale accertamento di fatto non era stato validamente censurato in sede di legittimità.

La Corte ha formulato espressamente il principio secondo cui, ai fini della conservazione della fondiarietà del credito, in presenza di un’iscrizione successiva alla prima è sufficiente che l’importo dell’ultimo mutuo, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non estinti, rimanga entro il limite dell’80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia.

Conservata la natura fondiaria del credito, la Corte ha escluso che fosse necessaria la notificazione del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di espropriazione.

Il ricorso è stato respinto.

Rilevanza per la banca

La pronuncia, su una questione che la stessa Corte qualifica come nuova, afferma la possibilità di concedere credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.

Nella verifica del limite di finanziabilità assume rilievo il capitale residuo dei finanziamenti preesistenti ancora garantiti sull’immobile. Il nuovo finanziamento può mantenere la natura fondiaria quando la somma di tali esposizioni e del nuovo importo erogato resta entro l’80% del valore cauzionale.

Per la banca, la corretta ricostruzione delle esposizioni precedenti garantite sul bene e del relativo capitale residuo incide, quindi, sulla qualificazione del finanziamento e sull’applicabilità della disciplina speciale del credito fondiario.

La decisione interessa anche il contenzioso esecutivo: una volta riconosciuta la natura fondiaria del credito, opera l’esonero dalla notificazione del titolo esecutivo contrattuale, previsto dall’art. 41 TUB.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 2 giugno 2026, n. 17413.

Norme richiamate

Artt. 38 e 41 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); artt. 479 e 617 c.p.c.; deliberazione CICR 22 aprile 1995; circolare Banca d’Italia n. 4 del 29 marzo 1988, aggiornamento del 26 giugno 1995.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 17413/2026 – Mutuo fondiario su immobile con precedente iscrizione: conserva la fondiarietà entro il limite dell’80% del valore, calcolato con il capitale residuo dei finanziamenti precedenti”, Magistra Banca e Finanza, 22 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-17413-2026-mutuo-fondiario-su-immobile-con-precedente-iscrizione-conserva-la-fondiarieta-entro-il-limite-dell80-del-valore-calcolato-con-il-capitale-residuo-dei-finanziamen/. Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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