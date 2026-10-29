Cassazione n. 18720/2026 – Accordi verbali sull’imputazione prioritaria degli accrediti all’estinzione dei finanziamenti: necessaria la forma scritta ex art. 117 TUB, a tutela anche della banca

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Massime redazionali

L’accordo con il quale il cliente e il fideiussore incaricano la banca di impiegare gli accrediti in conto, con priorità su ogni altra destinazione, nell’estinzione di un finanziamento garantito, è soggetto alla forma scritta a pena di nullità prevista dall’art. 117 TUB, benchè essa è ordinariamente posta a tutela del cliente. Poiché la forma è richiesta per la validità e non solo per la prova, l’accordo verbale non può essere dimostrato mediante giuramento decisorio (art. 2739, comma 1, c.c.).

La qualificazione della nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117 TUB come nullità di protezione, operante soltanto a vantaggio del cliente ai sensi dell’art. 127, comma 2, TUB, non ne esclude la rilevabilità d’ufficio, ammessa anche prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 218/2010, e non incide sulla natura della forma scritta quale requisito di validità del contratto.

In sintesi

La Cassazione ha respinto il ricorso di un fideiussore che contestava la richiesta di pagamento della banca sostenendo l’esistenza di un accordo verbale, concluso con il direttore di filiale, per destinare determinati accrediti all’estinzione prioritaria dei finanziamenti garantiti.

La Corte ha confermato l’inammissibilità del giuramento decisorio richiesto per dimostrare l’accordo, qualificato dai giudici di merito come mandato collegato ai finanziamenti chirografari e alle fideiussioni, e dunque soggetto alla forma scritta. È stata così confermata la condanna del fideiussore al pagamento di oltre 576.000 euro.

La vicenda

Una banca aveva concesso a due società immobiliari mutui ipotecari da 1.450.000 euro ciascuno, erogati in due tranche. Successivamente aveva accordato alle medesime società due finanziamenti chirografari da 500.000 euro ciascuno, garantiti da fideiussioni specifiche rilasciate dalla stessa persona.

Il fideiussore sosteneva che egli stesso, anche quale amministratore di una delle società, e l’amministratore dell’altra avevano impartito verbalmente al direttore di filiale, che le aveva accettate, istruzioni affinché gli accrediti della seconda tranche dei mutui ipotecari e del prezzo di retrocessione di alcune porzioni immobiliari fossero impiegati, prima di ogni altra cosa, nell’estinzione dei finanziamenti chirografari garantiti.

Secondo il garante, la banca aveva rispettato parzialmente tali istruzioni per una delle società, omettendo invece di applicarle all’altra.

A seguito della richiesta di pagamento della banca, il fideiussore aveva agito in giudizio sostenendo l’inadempimento dell’accordo verbale e invocando anche l’art. 1955 c.c., relativo alla liberazione del fideiussore per fatto del creditore.

Il Tribunale aveva respinto le domande del garante e, accogliendo la domanda riconvenzionale della banca, lo aveva condannato al pagamento di 576.538,29 euro.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione, qualificando il presunto accordo non come una semplice regolamentazione della registrazione delle rimesse, ma come un vero e proprio mandato alla banca di disporre delle rimesse con specifiche destinazioni, anche in deroga a eventuali disposizioni diverse delle società correntiste, collegato ai finanziamenti chirografari e alle fideiussioni e, perciò, soggetto alla stessa forma scritta. Aveva inoltre escluso l’ammissibilità del giuramento decisorio e della prova testimoniale richiesti per dimostrarne l’esistenza.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto il motivo con cui il fideiussore negava che la forma scritta prevista dall’art. 117 TUB fosse un requisito di validità del contratto, in ragione della natura protettiva della nullità stabilita dall’art. 127 TUB, che all’epoca dell’accordo consentiva al solo cliente di farla valere.

La Corte ha ribadito che l’art. 117 TUB prescrive la forma scritta a pena di nullità, trattandosi quindi di forma ad substantiam. Ne consegue l’inammissibilità del giuramento decisorio diretto a provare un accordo soggetto alla stessa forma, ai sensi dell’art. 2739 c.c. Il giuramento sarebbe invece ammissibile se la forma scritta fosse prescritta ai soli fini della prova del rapporto, come già affermato da Cass. civ., sez. II, 23 novembre 2018, n. 30446.

Sulla natura della nullità, la Corte ha richiamato Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242, secondo cui la nullità di protezione è una species del più ampio genus delle nullità negoziali e tutela interessi che trascendono quelli del singolo contraente, nonché Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2025, n. 26765. La qualificazione come nullità di protezione non esclude la rilevabilità d’ufficio, espressamente prevista dall’art. 127, comma 2, TUB a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 218/2010, ma sussistente anche in precedenza, e non modifica la natura della forma scritta quale requisito di validità.

Rilevanza per la banca

La pronuncia offre un riferimento difensivo nelle controversie in cui il debitore o il fideiussore invochi accordi verbali, asseritamente conclusi con il personale della banca, che avrebbero modificato le modalità di destinazione delle somme accreditate sul conto corrente al rimborso di finanziamenti.

L’accordo, qualificato come mandato collegato ai contratti di finanziamento, è soggetto al requisito della forma scritta. La sua esistenza non può pertanto essere dimostrata mediante giuramento decisorio.

La decisione assume interesse anche per la gestione delle istruzioni impartite alla banca in occasione di operazioni finanziarie articolate, nelle quali la destinazione di determinate somme possa incidere sull’estinzione dei debiti garantiti.

Il principio va applicato considerando il contenuto e la qualificazione dell’accordo concretamente dedotto. La pronuncia non consente di considerare soggetta a forma scritta qualsiasi istruzione operativa impartita dal cliente.

La mia opinione

Ritengo che l’aspetto più interessante dell’ordinanza sia l’effetto favorevole alla banca derivante dall’applicazione di una disposizione sulla forma contrattuale ordinariamente posta a tutela del cliente.

La Cassazione non ha dichiarato la nullità dell’accordo verbale, che, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 26242/2014, richiederebbe, trattandosi di nullità di protezione, una manifestazione di interesse da parte della parte protetta. Ha applicato l’art. 2739 c.c., che esclude il giuramento decisorio per i contratti soggetti a forma scritta a pena di nullità. La disposizione riguarda l’ammissibilità di uno specifico mezzo di prova e la natura del requisito formale. Questa distinzione consente alla banca di sostenere il divieto probatorio senza dover affermare che la nullità di protezione possa essere dichiarata nel proprio interesse.

Il principio richiede però che l’accordo sia correttamente qualificato come mandato accessorio ai contratti bancari. La Cassazione ha confermato la ricostruzione della Corte d’appello, trattandosi di un accertamento di fatto non riesaminabile nel giudizio di legittimità.

Considererei invece con cautela l’affermazione secondo cui la forma scritta sarebbe stata necessaria anche qualora il mandato fosse stato collegato ai soli conti correnti. La Corte formula questa considerazione in via subordinata, senza approfondire la distinzione tra un accordo contrattuale modificativo e una disposizione impartita in esecuzione del rapporto di conto corrente.

La difesa della banca dovrebbe quindi essere impostata fin dal primo grado sulla qualificazione dell’accordo dedotto dalla controparte, dimostrando, attraverso il contenuto delle istruzioni asseritamente impartite, che si tratta di un mandato accessorio ai finanziamenti e alle fideiussioni.

Sul piano operativo, raccomanderei di formalizzare per iscritto gli accordi che impegnano la banca a destinare prioritariamente determinati accrediti all’estinzione di finanziamenti garantiti, acquisendo le sottoscrizioni dei soggetti coinvolti secondo il contenuto dell’accordo e richiamando, quando opportuno, i contratti di finanziamento e le garanzie interessate.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 9 giugno 2026, n. 18720; camera di consiglio del 29 maggio 2026.

Norme richiamate

Artt. 1955, 2721, 2722 e 2739 c.c.; artt. 117 e 127 TUB; d.lgs. n. 218/2010.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 18720/2026 – Accordi verbali sull’imputazione prioritaria degli accrediti all’estinzione dei finanziamenti: necessaria la forma scritta ex art. 117 TUB, a tutela anche della banca”, Magistra Banca e Finanza, 29 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-18720-2026-accordi-verbali-sullimputazione-prioritaria-degli-accrediti-allestinzione-dei-finanziamenti-necessaria-la-forma-scritta-ex-art-117-tub-a-tutela/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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