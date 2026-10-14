Cassazione n. 19299/2026 – Concessione abusiva di credito: il finanziamento imprudente non è nullo e il danno non si presume pari alle somme erogate e non restituite

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Massime redazionali

La concessione di un finanziamento a un’impresa insolvente, in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, può comportare responsabilità risarcitoria per l’aggravamento del dissesto. La violazione di tali regole di condotta non comporta, per ciò solo, la nullità del contratto di finanziamento.

La nullità del finanziamento, virtuale ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., può derivare dall’accertamento incidentale, in sede di verifica del passivo, di un «reato-contratto» consumato da entrambe le parti, quando la stipulazione viola una norma penale imperativa. L’accertamento del concorso del funzionario bancario nell’interesse della banca richiede la verifica dell’elemento soggettivo previsto dalla fattispecie e del nesso causale tra l’erogazione e l’aggravamento del dissesto.

Nella verifica del passivo, la compensazione del credito bancario con un controcredito risarcitorio per concessione abusiva di credito richiede una motivazione degli elementi che fondano l’esistenza e l’ammontare del danno. La sola anteriorità del controcredito rispetto all’apertura della procedura non soddisfa tale requisito.

In sintesi

La Cassazione ha annullato il decreto che aveva escluso parte dei crediti di una banca dal passivo, dichiarando nulli i finanziamenti per la concessione abusiva di credito e accogliendo un’eccezione di compensazione della curatela. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la validità dei contratti secondo i principi richiamati dalla Corte e motivare l’accertamento del controcredito risarcitorio. La decisione non dispone direttamente l’ammissione dei crediti esclusi.

La vicenda

Una banca, tramite una società mandataria, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società finanziata di un credito ipotecario di circa 1,33 milioni di euro e di crediti chirografari per circa 1,51 milioni. Questi ultimi derivavano da rapporti di conto corrente, anticipi fatture e finanziamenti, in parte assistiti dalla garanzia pubblica prevista dalla legge n. 662/1996.

Escluso integralmente il credito in sede di verifica, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’opposizione della banca, aveva ammesso soltanto una parte dei crediti chirografari. Per il mutuo ipotecario del 2019 e due finanziamenti del 2020 aveva ravvisato una concessione abusiva di credito, ritenendo che la banca conoscesse lo stato di decozione della società.

Secondo il Tribunale, i dati del bilancio 2018 imponevano un approfondimento dell’istruttoria, comprensivo dell’acquisizione di un certificato dei carichi tributari. Da tale valutazione aveva desunto la nullità dei contratti per illiceità della causa. Aveva inoltre accolto la compensazione con il danno da aggravamento del dissesto, quantificato almeno nella misura dei finanziamenti ottenuti e rimasti inadempiuti.

La banca ha impugnato il decreto. La curatela ha contestato, con ricorso incidentale, anche l’ammissione dei crediti derivanti da anticipi fatture.

La decisione della Cassazione

La Corte richiama la distinzione tra le regole di condotta e i requisiti di validità del contratto. La violazione delle disposizioni sulla sana e prudente gestione può fondare la responsabilità del finanziatore nei confronti della massa dei creditori; l’invalidità del finanziamento richiede un ulteriore fondamento.

Il pregiudizio arrecato ai creditori con la conclusione del contratto non ne determina, da solo, la nullità, poiché nessuna norma vieta, in via generale, gli atti negoziali pregiudizievoli per i terzi. La nullità può derivare dalla consumazione di un «reato-contratto», quando la stipulazione viola una norma penale imperativa; in tal caso, si realizza una nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., e non una nullità per illiceità della causa, come ritenuto dal Tribunale. La Corte richiama anche l’ipotesi del comportamento «predatorio» del creditore, che nel caso deciso non viene in rilievo (Cass. n. 26248/2024; Cass. n. 7134/2026).

In sede di verifica del passivo, il giudice può accertare incidentalmente un reato consumato da entrambe le parti del contratto, come la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, al quale abbia concorso quale extraneus, nell’interesse della banca, il funzionario che ha curato l’istruttoria del finanziamento. Occorre verificare anche l’elemento soggettivo richiesto dal reato e il rapporto causale tra il finanziamento e l’aggravamento del dissesto.

La Corte accoglie inoltre la censura sulla compensazione. Il decreto, dopo aver escluso il credito per la nullità del contratto, lo aveva escluso una seconda volta per compensazione, motivando soltanto l’anteriorità del controcredito risarcitorio, senza indicare gli elementi necessari a fondarne l’esistenza e l’importo. La motivazione risultava quindi inferiore al minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

È invece inammissibile la censura della banca sulla valutazione degli indizi di conoscenza dell’insolvenza, poiché sollecitava un riesame degli accertamenti di merito.

Anche le censure della curatela sugli anticipi fatture sono dichiarate inammissibili. Da questo esito non può desumersi una generale esclusione della concessione abusiva di credito nei rapporti autoliquidanti.

Rilevanza per la banca

La pronuncia riguarda gli uffici legali e il contenzioso nella gestione delle domande di ammissione al passivo. Consente di contestare l’esclusione del credito fondata sulla sola violazione delle regole prudenziali, richiedendo l’individuazione degli ulteriori presupposti della nullità.

La difesa sulla validità del finanziamento richiede un esame distinto da quello della contestazione risarcitoria. L’assenza di un’automatica nullità lascia aperta la responsabilità per l’aggravamento del dissesto e impone di verificare gli eventuali fatti ulteriori invocati a fondamento dell’invalidità.

Sul controcredito opposto dalla curatela, la decisione rende centrale la verifica dell’effettivo pregiudizio e della relativa quantificazione. L’importo erogato e rimasto insoluto non sostituisce la motivazione sul danno.

La cassazione con rinvio lascia aperto l’esito dell’ammissione. La Corte non ha rimosso la valutazione di merito sulla conoscenza dell’insolvenza, né ha riconosciuto la sufficienza dell’istruttoria svolta dalla banca.

Gli elementi valorizzati dal Tribunale, tra cui i dati del bilancio 2018 e la mancata acquisizione del certificato dei carichi tributari pendenti, sono rimasti al di fuori del controllo di legittimità, in quanto attengono al merito. Non costituiscono quindi uno standard di istruttoria fissato dalla Corte, ma indicano che cosa un giudice di merito può ritenere un segnale d’allarme nella concessione di credito a un’impresa in difficoltà.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 giugno 2026, n. 19299; camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Norme richiamate

Art. 5 TUB; artt. 1343 e 1418, commi 1 e 2, c.c.; art. 1243 c.c.; art. 56 l.fall. (ora art. 155 CCII); art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 111 Cost.; artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 2, l.fall. (ora artt. 323, comma 1, lett. d), e 330, comma 1, lett. b), CCII).

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 19299/2026 – Concessione abusiva di credito: il finanziamento imprudente non è nullo e il danno non si presume pari alle somme erogate e non restituite”, Magistra Banca e Finanza, 14 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-19299-2026-concessione-abusiva-di-credito-il-finanziamento-imprudente-non-e-nullo-e-il-danno-non-si-presume-pari-alle-somme-erogate-e-non-restituite/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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