Cassazione n. 24110/2026 – Sanzioni Consob ai dirigenti bancari: responsabilità personale per violazione dei propri doveri anche senza danni effettivi agli investitori

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Massime redazionali

La responsabilità personale degli esponenti aziendali e del personale della banca, ai sensi dell’art. 190-bis TUF, presuppone che l’inosservanza delle disposizioni sanzionate derivi dalla violazione di doveri propri del soggetto o dell’organo di appartenenza e che ricorra almeno una delle ulteriori condizioni previste dalla norma. La responsabilità non deriva automaticamente dalla carica o dalla funzione ricoperta.

La sanzione amministrativa prevista dall’art. 190-bis TUF può essere applicata anche in assenza di un danno patrimoniale effettivo agli investitori. La violazione configura un illecito di pericolo, per il quale è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a pregiudicare gli interessi tutelati, ricorrendo gli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione. L’eventuale danno concretamente prodotto rileva ai fini della determinazione della sanzione.

Il dirigente titolare di poteri decisionali propri, come quelli relativi alle erogazioni alla rete di vendita, risponde ai sensi dell’art. 190-bis TUF della violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 21, comma 1, lett. a), TUF quando usa quei poteri per finalità estranee alla loro funzione. In tal caso la subordinazione gerarchica all’amministratore delegato non lo esonera. L’idoneità delle difese fondate sugli ordini ricevuti e sull’assenza di un obbligo di segnalazione è valutata dal giudice di merito.

In sintesi

La Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa di 40.000 euro irrogata dalla Consob a un dirigente di una banca, successivamente divenuto amministratore delegato, per non avere impedito né segnalato le anomalie nella riassegnazione del portafoglio di un consulente radiato e nelle erogazioni collegate, e per avere poi mantenuto quell’assegnazione contro le indicazioni delle funzioni di controllo. La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 190-bis TUF, considerando accertata la violazione di doveri propri del dirigente e la potenziale incidenza delle condotte sui profili di rischio aziendali e sulla tutela degli investitori.

La vicenda

La controversia trae origine dalle irregolarità commesse da un consulente finanziario. Il consulente aveva rappresentato a numerosi clienti risultati finanziari superiori a quelli effettivamente conseguiti. Le irregolarità erano emerse nel 2015 a seguito di un’indagine interna e avevano condotto alla successiva radiazione del consulente dall’Albo.

Nell’aprile 2016 l’amministratore delegato dell’intermediario aveva disposto l’assegnazione del portafoglio clienti del consulente alla sua compagna, anch’essa consulente finanziaria e group manager della società, contrariamente alle indicazioni delle funzioni di controllo, che avevano vietato l’assegnazione a soggetti appartenenti alla cerchia familiare dell’ex consulente.

Tra il dicembre 2015 e il settembre 2016 lo stesso amministratore delegato aveva inoltre disposto in favore della consulente erogazioni dirette per complessivi 693.911,49 euro e ulteriori erogazioni indirette, in assenza di una formale procedimentalizzazione. Tali somme, caratterizzate da anomalie rispetto alla disciplina aziendale, erano destinate a soddisfare le pretese avanzate dai clienti danneggiati dall’ex consulente.

La Consob aveva contestato a un dirigente, a titolo di colpa, la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), TUF sotto due profili. Nella funzione di responsabile della rete di vendita, dal luglio 2014 al marzo 2017, non aveva impedito né segnalato alle funzioni di controllo le condotte dell’amministratore delegato relative alla riassegnazione del portafoglio e alle erogazioni. Divenuto amministratore delegato, dal marzo 2017 al maggio 2018, aveva mantenuto l’assegnazione nonostante le indicazioni contrarie delle funzioni di controllo.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sanzione personale di 40.000 euro, ritenendo che tali condotte fossero idonee a ostacolare l’emersione delle perdite potenziali e la loro corretta ricostruzione, con incidenza rilevante sui profili di rischio aziendali.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della sanzione.

La Corte ha esaminato anzitutto i presupposti della responsabilità personale previsti dall’art. 190-bis TUF, nella formulazione applicabile ai fatti. Il sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 72/2015 individua nella persona giuridica il destinatario ordinario della sanzione, consentendo l’applicazione di una sanzione aggiuntiva alla persona fisica soltanto quando siano accertati i presupposti previsti dalla legge.

Per la responsabilità personale occorrono la violazione di una disposizione sanzionata, la riconducibilità della condotta alla violazione di doveri propri dell’esponente o dell’organo di appartenenza e almeno una delle ulteriori condizioni tipizzate dall’art. 190-bis TUF. Trattandosi di illeciti di mera trasgressione, il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi. Una volta provata dalla Consob la fattispecie tipica, grava sul sanzionato l’onere di provare di avere agito senza colpa, in forza della presunzione dell’art. 3 della legge n. 689/1981. Sono state così ritenute questioni di merito, non riesaminabili in sede di legittimità, le difese fondate sugli ordini dell’amministratore delegato, sull’assenza di un obbligo di segnalazione e sull’assenza di criticità rilevate dalle funzioni di controllo al momento della riassegnazione

Quanto alla necessità di un pregiudizio effettivo, la Cassazione ha confermato la natura di illecito di pericolo della fattispecie. La tutela degli investitori e del mercato può essere compromessa anche da comportamenti potenzialmente lesivi, indipendentemente dall’effettiva produzione di perdite patrimoniali. La Corte ha inoltre escluso la natura sostanzialmente penale delle sanzioni previste dagli artt. 190 e 190-bis TUF, perché per tipologia, severità e incidenza patrimoniale non sono equiparabili a quelle in materia di manipolazione del mercato. Non si pone quindi un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU.

Con riferimento alla posizione del dirigente, la Corte ha considerato corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano individuato precisi poteri decisionali nella gestione delle erogazioni ai consulenti finanziari. L’utilizzo di tali poteri per finalità estranee a quelle previste, nella consapevolezza delle anomalie, integrava la violazione dei doveri propri della funzione.

Per il successivo periodo in cui il dirigente aveva rivestito la carica di amministratore delegato, la Corte ha valorizzato i doveri dell’organo con funzione di gestione in materia di sistema di gestione del rischio dell’impresa e di flussi informativi verso gli organi aziendali, previsti dall’art. 9, lett. a) e c), del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, applicabile ratione temporis.

È stata respinta anche la censura relativa all’insufficiente determinatezza dell’art. 21 TUF. La Cassazione ha riconosciuto il contenuto precettivo dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, considerando altresì le attribuzioni concretamente esercitate e la disciplina regolamentare pertinente.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla quantificazione della sanzione, ritenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato, nell’ambito dei criteri previsti dall’art. 194-bis TUF, la durata della condotta e l’importanza del ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato. È stata respinta anche la pretesa di commisurare la sanzione al confronto con quella, di poco superiore, irrogata all’amministratore delegato per condotte dolose. La valutazione comparativa resta estranea ai parametri oggettivi dell’art. 194-bis TUF.

Rilevanza per la banca

La pronuncia richiama l’attenzione sulla responsabilità personale dei dirigenti che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano coinvolti nella gestione di irregolarità riscontrate all’interno dell’intermediario.

Il caso mostra il rischio sanzionatorio connesso a decisioni gestionali adottate in contrasto con le indicazioni delle funzioni di controllo, soprattutto quando tali decisioni ostacolino la ricostruzione delle anomalie o la corretta valutazione delle esposizioni aziendali.

Assumono rilievo la delimitazione dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture operative, la tracciabilità delle decisioni assunte e la gestione delle segnalazioni provenienti dalle funzioni di controllo.

La decisione conferma inoltre che l’assenza di perdite effettive per la clientela non è sufficiente a escludere la responsabilità sanzionatoria personale, quando risultino accertati i presupposti previsti dall’art. 190-bis TUF.

Per la banca, la vicenda evidenzia l’importanza di assicurare che le anomalie nella gestione della clientela e nelle erogazioni economiche alla rete commerciale siano correttamente rappresentate agli organi competenti, senza ricorrere a procedure informali che possano compromettere l’efficacia dei controlli.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 27 luglio 2026, n. 24110 (udienza pubblica del 9 luglio 2026), che rigetta il ricorso avverso Corte d’appello di Milano, sentenza n. 2573/2021, depositata il 7 settembre 2021” dopo “n. 24110.

Norme richiamate

Artt. 21, comma 1, lett. a), 190, 190-bis e 194-bis del d.lgs. n. 58/1998 (TUF); art. 3 della legge n. 689/1981; art. 2, lett. o), e art. 9, lett. a) e c), del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nella disciplina applicabile ratione temporis.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 24110/2026 – Sanzioni Consob ai dirigenti bancari: responsabilità personale per violazione dei propri doveri anche senza danni effettivi agli investitori”, Magistra Banca e Finanza, 12 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-24110-2026-sanzioni-consob-ai-dirigenti-bancari-responsabilita-personale-per-violazione-dei-propri-doveri-anche-senza-danni-effettivi-agli-investitori/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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