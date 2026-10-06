Cassazione n. 24277/2026 – Fideiussione a prima richiesta: la messa in mora entro sei mesi evita la decadenza ex art. 1957 c.c. anche nelle garanzie conformi allo schema ABI

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Massime redazionali

Quando la fideiussione prevede che il garante debba pagare «a prima richiesta» e il contratto richiama l’art. 1957, comma 1, c.c., il richiamo deve intendersi riferito al termine semestrale previsto dalla norma. La decadenza può essere evitata mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento formulata entro tale termine, senza necessità di promuovere, nello stesso periodo, un’azione giudiziale.

La clausola di pagamento a prima richiesta può integrare una deroga parziale all’art. 1957 c.c. anche quando sia nulla una diversa clausola contrattuale diretta a escludere integralmente l’applicazione della disposizione. La clausola a prima richiesta resta distinta dalla clausola corrispondente all’art. 6 dello schema ABI.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il certificato ex art. 50 TUB può assolvere all’onere di provare l’ammontare del credito quando il fideiussore non ne abbia contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente, tenuto conto anche del complessivo comportamento processuale del fideiussore.

In sintesi

La Cassazione ha confermato la condanna dei fideiussori. La banca aveva inviato, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, una richiesta di pagamento alla società debitrice e ai garanti. La clausola che imponeva ai fideiussori il pagamento «immediatamente al banco a semplice richiesta scritta» consentiva di ritenere sufficiente tale iniziativa stragiudiziale ai fini dell’art. 1957 c.c.

La vicenda

Due fideiussori avevano garantito, mediante fideiussione omnibus fino a euro 122.000, l’esposizione di una società nei confronti della banca.

A seguito della chiusura dei rapporti, la società cessionaria aveva richiesto ai garanti, in via monitoria, il credito residuo. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dei fideiussori, dichiarando la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione, riproduttive dello schema ABI e la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c.

La Corte d’appello di Firenze aveva riformato la decisione e condannato i fideiussori al pagamento. Aveva valorizzato la clausola contrattuale secondo cui il garante era tenuto a pagare «immediatamente … a semplice richiesta scritta» e la lettera con la quale la banca aveva richiesto il pagamento alla debitrice principale e ai garanti. Secondo la Corte territoriale, la clausola non attribuiva alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, poiché i garanti conservavano le eccezioni relative al rapporto principale, ma consentiva alla banca di esigere immediatamente il pagamento.

I fideiussori hanno proposto ricorso per Cassazione contestando, tra l’altro, che una semplice richiesta stragiudiziale potesse impedire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha rigettato il ricorso.

La Corte richiama l’indirizzo secondo cui, in presenza di una clausola di pagamento «a prima richiesta», il rinvio contrattuale all’art. 1957, comma 1, c.c. deve essere interpretato, ai sensi dell’art. 1363 c.c., come riferito esclusivamente al termine semestrale previsto dalla disposizione.

Entro tale termine è sufficiente che il creditore formuli una richiesta di pagamento stragiudiziale. Non occorre iniziare un giudizio. Diversamente interpretando, vi sarebbe una contraddizione tra le due clausole, perché non può considerarsi, a prima richiesta, un adempimento del garante subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.

La Cassazione precisa anche che la clausola di pagamento a prima richiesta esaminata nella controversia era distinta da quella corrispondente all’art. 6 dello schema ABI. La nullità della clausola che escludeva integralmente l’applicazione dell’art. 1957 c.c. non impediva di riconoscere alla diversa clausola a prima richiesta l’effetto di derogare parzialmente alla disciplina della decadenza.

Quanto alla prova del credito, la Corte ricorda che il certificato ex art. 50 TUB ha efficacia probatoria propria nella fase monitoria. Nel successivo giudizio di opposizione l’onere della prova grava sulla banca, quale attrice in senso sostanziale. Nel caso esaminato, le contestazioni dei fideiussori sui saldi erano state ritenute generiche. La Corte ha quindi confermato l’applicazione del principio secondo cui il saldaconto può costituire prova dell’ammontare del credito quando il fideiussore non ne contesti specificamente la conformità alle scritture contabili della banca.

Rilevanza per la banca

La pronuncia valorizza la clausola che prevede il pagamento del fideiussore a prima richiesta. L’effetto è riconosciuto a una fideiussione che non era stata qualificata come garanzia autonoma, applicando un principio che la Cassazione richiama come affermato in tema di contratto autonomo di garanzia.

Anche quando la clausola diretta a escludere integralmente l’art. 1957 c.c. sia nulla, la distinta previsione del pagamento a prima richiesta può consentire alla banca di conservare la garanzia mediante una richiesta stragiudiziale inviata entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

Per la banca assumono quindi rilievo la formulazione della clausola e la prova della tempestiva richiesta di pagamento. Nel caso deciso, la richiesta era stata indirizzata contestualmente alla debitrice principale e ai fideiussori e conteneva l’indicazione dell’importo richiesto.

La decisione è utile anche sul piano processuale. Una contestazione generica del saldo da parte del fideiussore può risultare insufficiente a mettere in discussione la prova dell’ammontare del credito fondata sulla documentazione prodotta dalla banca.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277 (camera di consiglio 3 luglio 2026, R.G. n. 20692/2024, Pres. Graziosi, Rel. Ambrosi).

Norme richiamate

Artt. 1363 e 1957 c.c.; art. 50 TUB.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 24277/2026 – Fideiussione a prima richiesta: la messa in mora entro sei mesi evita la decadenza ex art. 1957 c.c. anche nelle garanzie conformi allo schema ABI”, Magistra Banca e Finanza, 6 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-24277-2026-fideiussione-a-prima-richiesta-la-messa-in-mora-entro-sei-mesi-evita-la-decadenza-ex-art-1957-c-c-anche-nelle-garanzie-conformi-allo-schema-abi/. Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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