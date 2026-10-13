Cassazione n. 26010/2026 – Rate di mutuo insolute nel passivo fallimentare: gli interessi anteriori al triennio perdono il rango ipotecario

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Massime redazionali

Quando capitale e interessi sono riuniti nella stessa rata di ammortamento, la rata non costituisce un’unità inscindibile. Ai fini dell’ammissione al passivo occorre separarne le componenti, ammettere il capitale in via ipotecaria e collocare gli interessi in via ipotecaria o chirografaria secondo il combinato disposto degli artt. 54 l.fall. e 2855, comma 2, c.c., che limita la prelazione alle due annualità anteriori e a quella in corso alla data della dichiarazione di fallimento, equiparata al pignoramento.

Il fatto che gli interessi siano compresi nel piano di ammortamento non cambia questo regime, perché il limite temporale della prelazione sugli interessi è inderogabile e si applica anche se le parti hanno pattuito l’estensione a un maggior numero di annualità.

In sintesi

La Cassazione ha rigettato il ricorso della cessionaria di un credito da mutuo fondiario contro l’ammissione in chirografo di 74.783,87 euro di interessi corrispettivi inclusi nelle rate insolute. Poiché il rapporto si era estinto nel 2017 e il fallimento era stato dichiarato nel 2021, gli interessi risultavano estranei al periodo coperto dalla garanzia ipotecaria. La permanenza del debito per le rate già scadute non giustificava l’attribuzione della prelazione all’intero importo.

La vicenda

La cessionaria di un credito derivante da un mutuo fondiario concesso da una banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società mutuataria.

La domanda riguardava un credito complessivo di 905.939,91 euro, maturato alla data di estinzione del mutuo fondiario: 663.386,78 euro per capitale a scadere e 242.553,13 euro per rate insolute.

Il Tribunale di Roma, sulla base della consulenza tecnica, aveva scorporato dalle rate non pagate 74.783,87 euro di interessi corrispettivi. Aveva quindi ammesso 831.156,04 euro di capitale in via ipotecaria, oltre agli interessi legali dalla dichiarazione di fallimento alla vendita dei beni, e collocato in chirografo gli interessi anteriori al fallimento.

Il rapporto si era estinto il 23 dicembre 2017; il fallimento era stato dichiarato il 17 luglio 2021. Secondo il Tribunale, gli interessi convenzionali maturati non rientravano nel limite temporale previsto per l’estensione della prelazione.

La cessionaria contestava questa collocazione. Sosteneva che gli interessi, essendo parte delle rate già scadute e rimaste dovute dopo la risoluzione, dovessero essere ammessi con rango ipotecario.

La decisione della Cassazione

La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di inadempimento e risoluzione del mutuo, il mutuatario deve pagare integralmente le rate già scadute e restituire immediatamente il capitale residuo. Gli interessi compresi nelle rate future non sono dovuti; sul credito così determinato sono dovuti gli interessi di mora ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c., al tasso contrattuale se superiore a quello legale (Cass. SU 12639/2008).

Per la collocazione nel passivo, gli interessi corrispettivi inclusi nelle rate scadute conservano la propria natura. Il combinato disposto degli artt. 54 l.fall. e 2855, comma 2, c.c. limita la garanzia ipotecaria alle due annualità precedenti non pagate e all’annualità in corso alla dichiarazione di fallimento, equiparata al pignoramento.

La rata non costituisce dunque un’unità inscindibile alla quale attribuire integralmente il trattamento previsto per il capitale. Occorre separarne le componenti, ammettendo il capitale con prelazione ipotecaria e attribuendo agli interessi il rango consentito dall’art. 2855 c.c.

La Corte precisa che la capitalizzazione degli interessi nell’ambito del piano di ammortamento non modifica questo regime. Il limite è inderogabile, perché l’art. 2855, comma 2, c.c. lo applica anche quando sia stata pattuita l’estensione a un maggior numero di annualità.

Accertato dal Tribunale il superamento del periodo coperto dalla prelazione, la Cassazione conferma la collocazione in chirografo degli interessi e rigetta il ricorso.

Rilevanza per la banca

La pronuncia riguarda la quantificazione della quota di credito effettivamente assistita da ipoteca nelle procedure concorsuali. L’importo delle rate insolute richiede una ricostruzione che distingua il capitale dagli interessi e consenta di verificare le annualità cui questi ultimi si riferiscono.

Per le funzioni che curano l’insinuazione al passivo, assumono quindi rilievo il piano di ammortamento e la documentazione delle scadenze. Il principio conserva rilievo nella liquidazione giudiziale, perché l’art. 153, comma 3, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rinvia allo stesso art. 2855, commi secondo e terzo, c.c. e equipara al pignoramento l’apertura della liquidazione giudiziale.

Nel contenzioso sulla prelazione, il richiamo all’obbligo di pagare integralmente le rate scadute non basta a sostenere il rango ipotecario dell’intera somma. La verifica riguarda la natura delle singole componenti e il periodo tutelato dall’art. 2855 c.c. Il credito per gli interessi resta ammesso al passivo, ma in chirografo.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza del 30 settembre 2026, n. 26010; camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

Art. 2855, comma 2, c.c.; art. 54 l.fall.; art. 153, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (per le procedure introdotte con ricorso depositato dal 15 luglio 2022); art. 1224, comma 1, c.c.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 26010/2026 – Rate di mutuo insolute nel passivo fallimentare: gli interessi anteriori al triennio perdono il rango ipotecario”, Magistra Banca e Finanza, 13 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-26010-2026-rate-di-mutuo-insolute-nel-passivo-fallimentare-gli-interessi-anteriori-al-triennio-perdono-il-rango-ipotecario/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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