Cassazione n. 26697/2026 – Mutuo con deposito cauzionale: efficacia esecutiva e inapplicabilità dei tassi sostitutivi dell’art. 117, comma 7, TUB agli addebiti difformi

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Massime redazionali

Ai fini del perfezionamento del mutuo e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo per la restituzione del capitale, la disponibilità giuridica della somma può realizzarsi anche quando l’importo, contestualmente erogato e accreditato, venga immediatamente costituito in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante. La costituzione della cauzione presuppone l’acquisizione della disponibilità giuridica della somma e l’esercizio del relativo potere di disposizione da parte del mutuatario.

La mancata menzione dell’ammortamento alla francese, l’omessa indicazione dell’algoritmo di calcolo o la mancata allegazione del piano di rimborso non determinano nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi né violazione dei doveri di trasparenza quando il contratto espliciti capitale, durata, periodicità delle rate e TAN, consentendo di ricavare univocamente le quote capitale e interessi.

In sintesi

La Cassazione rigetta il ricorso del mutuatario che si era opposto al precetto della banca. Per la Corte il mutuo è perfezionato e costituisce titolo esecutivo anche quando la somma erogata viene subito vincolata in deposito cauzionale presso la banca, perché proprio il vincolo presuppone che il mutuatario ne abbia acquisito la disponibilità. Le censure sulle condizioni economiche sono dichiarate inammissibili, ma la Corte precisa comunque che capitale, durata, periodicità delle rate e TAN rendono il rimborso univocamente determinabile. Gli addebiti difformi dalle condizioni pattuite riguardano invece l’esecuzione del contratto e non danno luogo ai tassi sostitutivi dell’art. 117, comma 7, TUB.

La vicenda

Nel 2002 un cliente stipulava con la banca un mutuo ipotecario di 63.500 euro. La somma veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca e successivamente svincolata.

A seguito dell’interruzione dei pagamenti, nel 2017 la banca intimava, con precetto, il pagamento di circa 16.195 euro per le rate scadute, oltre accessori. Il mutuatario proponeva opposizione, contestando il perfezionamento del mutuo e l’idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo. Deduceva anche vizi delle condizioni economiche e chiedeva il ricalcolo del debito mediante i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB.

Il Tribunale, espletata una consulenza contabile, rideterminava la somma azionabile. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione del mutuatario. Nel giudizio d’appello interveniva, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la società divenuta titolare del credito per effetto di una scissione.

Il ricorso per cassazione riproponeva le contestazioni sulla disponibilità della somma e sulla determinatezza degli interessi, censurando anche la valutazione delle risultanze contabili.

La decisione della Cassazione

La Corte, richiamando in particolare le Sezioni Unite n. 5968/2025, osserva che la consegna non richiede la materiale dazione del denaro e si realizza quando la somma esce dal patrimonio della banca ed entra nella disponibilità giuridica del mutuatario.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato l’erogazione della somma, il rilascio della quietanza e la contestuale costituzione del deposito cauzionale. Quest’ultima operazione rappresentava un atto dispositivo del mutuatario, che presupponeva la disponibilità dell’importo ricevuto. Il successivo svincolo costituiva esecuzione del vincolo di garanzia e non differiva il perfezionamento del contratto.

Richiamando le Sezioni Unite n. 15130/2024, la Corte esclude che le omissioni relative alla denominazione dell’ammortamento, all’algoritmo o all’allegazione del piano producano gli effetti invalidanti dedotti quando gli elementi economici espressamente pattuiti consentano la determinazione univoca delle componenti delle rate. Conferma inoltre gli accertamenti della consulenza contabile sul rispetto delle soglie d’usura vigenti nel tempo e ritiene irrilevante, ai fini della validità del contratto, l’eventuale omessa o inesatta indicazione dell’ISC/TAEG.

La Corte precisa che il meccanismo sostitutivo dell’art. 117, comma 7, TUB opera soltanto in caso di mancanza o assoluta indeterminatezza del tasso pattuito per iscritto. Gli scostamenti tra le condizioni pattuite e le somme effettivamente addebitate attengono invece all’esecuzione del rapporto e possono fondare soltanto una domanda di ripetizione dell’indebito o risarcitoria, che il cliente deve proporre espressamente e tempestivamente.

Rilevanza per la banca

Nel contenzioso sull’ammortamento la difesa della banca si fonda sulla presenza nel contratto di capitale, durata, periodicità delle rate e TAN, dai quali le rate risultano univocamente ricostruibili. Particolarmente utile è la distinzione fra vizio genetico e difformità esecutiva, perché l’addebito di somme diverse da quelle pattuite non apre la strada ai tassi sostitutivi dell’art. 117, comma 7, TUB e richiede una domanda specifica di ripetizione o di risarcimento.

Per il recupero del credito, la decisione valorizza la documentazione relativa all’erogazione e all’atto con cui il mutuatario destina la somma a cauzione. La ricostruzione contrattuale della disponibilità giuridica del denaro supporta l’efficacia esecutiva del titolo. La clausola che vincola la somma in deposito fino al consolidamento dell’ipoteca, diffusa nei mutui fondiari, non compromette l’efficacia esecutiva del contratto, e lo svincolo successivo non richiede un nuovo atto pubblico.

La decisione offre anche un’indicazione per la gestione delle difese tecniche: le contestazioni alla consulenza devono essere individuate nel loro contenuto e documentate nel percorso processuale. Il generico richiamo alle osservazioni del consulente di parte non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.

La mia opinione

La decisione non aggiunge nulla di nuovo sul mutuo con somma vincolata in deposito cauzionale, questione che le Sezioni Unite n. 5968/2025 hanno ormai definito. Il passaggio che ritengo utile è quello sugli addebiti difformi, perché distingue il vizio del contratto dall’errore nella sua esecuzione e sottrae ai tassi sostitutivi una parte rilevante del contenzioso seriale sui mutui. Va tuttavia letto con prudenza. La Corte lo formula ad abundantiam, dopo aver dichiarato inammissibile il motivo, e il suo peso come precedente è quindi limitato. Anche la regola sull’ammortamento alla francese è enunciata senza il riferimento al tasso fisso che delimita il principio delle Sezioni Unite n. 15130/2024. Nelle difese conviene perciò fondarsi sul contenuto del contratto e sulle Sezioni Unite, citando questa ordinanza come conferma.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 12 ottobre 2026, n. 26697; camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

Artt. 1813, 1822 e 1284 c.c.; art. 117 TUB; artt. 474 e 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 26697/2026 – Mutuo con deposito cauzionale: efficacia esecutiva e inapplicabilità dei tassi sostitutivi dell’art. 117, comma 7, TUB agli addebiti difformi”, Magistra Banca e Finanza, 20 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-26697-2026-mutuo-con-deposito-cauzionale-efficacia-esecutiva-e-inapplicabilita-dei-tassi-sostitutivi-dellart-117-comma-7-tub-agli-addebiti-difformi/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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