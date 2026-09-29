Cassazione n. 27219/2025 – Linee di credito autoliquidanti: gli accrediti destinati al rimborso delle anticipazioni non sono rimesse solutorie revocabili

Stampa la versione editoriale

Massime redazionali

Nelle linee di credito autoliquidanti, quando la fonte di rimborso dell’erogazione è predeterminata e le parti hanno pattuito sin dall’origine la canalizzazione del pagamento del terzo a favore della banca, il collegamento tra il contratto di anticipazione e il patto di compensazione inserito nel rapporto di conto corrente può integrare una compensazione impropria. I reciproci debiti e crediti derivano in tal caso da un unico rapporto negoziale, ancorché complesso.

Nelle linee di credito autoliquidanti, quando il contratto di anticipazione e il patto di compensazione sono collegati in modo tale che i reciproci debiti e crediti derivino da un unico rapporto negoziale e il pagamento del terzo sia destinato al rimborso dell’anticipazione, le relative movimentazioni costituiscono un accertamento contabile di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti. Tali operazioni non costituiscono rimesse solutorie soggette a revocatoria fallimentare.

La compensazione impropria comporta un accertamento contabile dei rapporti di dare e avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di un’eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale.

In sintesi

La Cassazione ha confermato la decisione che aveva escluso dalla revocatoria la quasi totalità degli accrediti derivanti dalla maturazione di effetti precedentemente anticipati dalla banca nell’ambito di una linea di credito autoliquidante. Le operazioni erano collegate al rimborso delle anticipazioni e determinavano l’automatica elisione dei reciproci crediti. Su questa base la Corte ha escluso la natura solutoria delle rimesse.

La vicenda

Il fallimento di una società aveva agito in revocatoria nei confronti della banca con riferimento alle rimesse affluite sul conto corrente della società poi fallita.

Il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato inefficaci rimesse per complessivi euro 716.982,87. La Corte d’appello di Trieste aveva ridotto l’importo revocabile a euro 77.297,46, corrispondente a due sole operazioni. La quasi totalità degli altri accrediti derivava dalla maturazione di effetti commerciali precedentemente anticipati dalla banca e veniva imputata al rimborso delle relative anticipazioni.

La Corte territoriale aveva accertato l’esistenza di una linea di credito autoliquidante. Il contratto prevedeva il diritto della banca di compensare le somme pervenute a favore del debitore fino alla concorrenza del proprio credito; le operazioni esaminate dalla consulenza riportavano, salvo due, la causale relativa al giro degli effetti maturati e risultavano coerenti con il meccanismo contrattuale dedotto dalla banca.

La società avente causa dalla procedura ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte individua, nelle operazioni esaminate, le caratteristiche proprie delle linee di credito autoliquidanti: la fonte di rimborso dell’erogazione bancaria è predeterminata e il pagamento del terzo, secondo quanto pattuito, viene canalizzato a favore della banca.

Il collegamento negoziale e funzionale tra anticipazione e patto di compensazione comporta che i reciproci debiti e crediti derivino da un unico rapporto negoziale. Ricorre quindi una compensazione impropria, distinta dalla compensazione in senso tecnico disciplinata dagli artt. 1241 ss. c.c. e, nell’ambito fallimentare, dall’art. 56 l.fall.

L’imputazione delle somme si risolve in un accertamento contabile di dare e avere, con l’automatica elisione dei crediti fino alla concorrenza reciproca. Per questa ragione il giudice può tenerne conto senza necessità di un’eccezione di compensazione o di una domanda riconvenzionale. La Cassazione corregge quindi la motivazione della Corte d’appello nel riferimento all’art. 56 l.fall., confermandone però l’esito.

Le operazioni riconducibili alla linea autoliquidante non costituivano rimesse solutorie e non erano soggette a revocatoria.

La Corte ha dichiarato inammissibili anche le contestazioni relative alla mancanza di data certa della documentazione bancaria e all’assenza di notifica delle asserite cessioni di credito, trattandosi di questioni nuove, delle quali il ricorrente non aveva tempestivamente dedotto nei precedenti gradi.

Il ricorso investiva, inoltre, le rimesse intervenute dopo la domanda di concordato preventivo con riserva. Su questo punto la Cassazione non formula un autonomo principio di diritto: il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava specificamente la ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello nell’applicazione degli artt. 67, comma 2, e 69-bis, comma 2, l.fall.

Il ricorso è stato integralmente respinto.

Rilevanza per la banca

La pronuncia offre una tutela per le operazioni di anticipazione incluse nelle linee autoliquidanti. La qualificazione degli accrediti ricevuti dopo la maturazione degli effetti dipende dalla struttura del rapporto: assumono rilievo la predeterminazione della fonte di rimborso, la canalizzazione del pagamento del terzo verso la banca, il collegamento con l’anticipazione e il patto contrattuale che consente l’imputazione delle somme.

Nel caso esaminato hanno avuto un ruolo decisivo anche le risultanze contabili. La Corte d’appello aveva verificato che le operazioni riportassero causali coerenti con la maturazione degli effetti anticipati e con il meccanismo negoziale rappresentato dalla banca.

In presenza di questi elementi, l’accredito destinato a estinguere l’anticipazione può essere ricondotto alla compensazione impropria e non alla categoria delle rimesse solutorie revocabili. La documentazione contrattuale e la tracciabilità contabile del funzionamento della linea diventano quindi centrali nella difesa della banca in un’azione revocatoria.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza dell’11 ottobre 2025, n. 27219.

Norme richiamate

Artt. 1241 ss. c.c.; artt. 56, 67, comma 2, e 69-bis, comma 2, l.fall.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 27219/2025 – Linee di credito autoliquidanti: gli accrediti destinati al rimborso delle anticipazioni non sono rimesse solutorie revocabili”, Magistra Banca e Finanza, 29 settembre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-27219-2025-linee-di-credito-autoliquidanti-gli-accrediti-destinati-al-rimborso-delle-anticipazioni-non-sono-rimesse-solutorie-revocabili/. Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.