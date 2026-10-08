Cassazione n. 3692/2026 – Usura nel mutuo: interessi moratori e commissione di estinzione anticipata non si sommano ai fini del tasso soglia

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Massime redazionali

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, gli interessi moratori non possono essere sommati alla commissione prevista per l’estinzione anticipata del finanziamento. La commissione di estinzione anticipata costituisce il corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al finanziamento e non una remunerazione dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro.

In sintesi

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società mutuataria che aveva contestato l’usurarietà del mutuo, richiamando anche le spese addebitate per le rate scadute, gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata. Pur definendo il giudizio in rito, la Corte ha ribadito che, nella verifica del tasso soglia, non è consentito sommare gli interessi moratori alla commissione di estinzione anticipata, richiamando i precedenti della Corte nn. 7352/2022 e 23866/2022.

La vicenda

Una società aveva convenuto la banca mutuante chiedendo la nullità parziale delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori di un mutuo ipotecario stipulato nel 2008, sostenendone il carattere usurario. Chiedeva la restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte e l’accertamento dell’assenza di ulteriori interessi dovuti ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. Alla data della stipula, gli interessi corrispettivi convenuti risultavano inferiori al tasso soglia; la mutuataria non aveva allegato di aver mai corrisposto interessi moratori e le penali previste per l’estinzione anticipata non erano applicabili.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rilevando che al maggio 2015 non erano stati pagati interessi di mora, che la mutuataria non aveva esercitato la facoltà di recesso e che quindi nessuna penale era stata applicata, che la natura usuraria degli interessi moratori non era stata provata e che la loro eventuale nullità non si sarebbe comunque estesa agli interessi corrispettivi. La società ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, il mancato esame di una nota di precisazione del credito depositata dalla banca nella procedura esecutiva da essa promossa, dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, e ritenuta tardiva dalla Corte d’appello. Da quella nota sarebbero emersi interessi di mora e ulteriori somme percepite dalla banca.

La decisione della Cassazione

La censura sul mancato esame della nota di precisazione del credito è stata respinta in rito per la cosiddetta «doppia conforme». Quando il Tribunale e la Corte d’appello ricostruiscono i fatti nello stesso modo e per le stesse ragioni, il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che le ragioni di fatto delle due sentenze sono diverse. La mutuataria non aveva fornito tale dimostrazione.

Le censure formulate come violazioni di legge miravano, secondo la Corte, a ottenere un nuovo esame dei fatti relativi al calcolo degli interessi usurari. Il ricorso presentava anche un difetto di autosufficienza, poiché non riportava la nota relativa al calcolo degli interessi, prodotta nel giudizio esecutivo, sulla quale si fondavano le contestazioni.

In aggiunta alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha richiamato il principio già espresso da Cass. nn. 7352/2022 e 23866/2022, secondo cui, ai fini del superamento del tasso-soglia antiusura, gli interessi moratori non possono essere sommati alla commissione di estinzione anticipata. Quest’ultima prevede la remunerazione dello scioglimento anticipato degli impegni connessi al finanziamento e non dipende dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente.

Rilevanza per la banca

La pronuncia conferma, in un passaggio non necessario alla decisione ma coerente con due precedenti specifici, un criterio favorevole alla banca nelle contestazioni di usura fondate sulla costruzione di un costo complessivo ottenuto sommando interessi moratori e commissione di estinzione anticipata.

La diversa funzione della commissione impedisce tale sommatoria ai fini del confronto con il tasso soglia. La qualificazione della singola voce economica assume quindi rilievo nella difesa dalle contestazioni che aggregano costi di finanziamento aventi natura e presupposti differenti.

La decisione richiama anche l’importanza della prova nel contenzioso sull’usura. Nel caso esaminato, le contestazioni della mutuataria incontravano limiti processuali derivanti dalla doppia conforme, dalla richiesta di riesame dei fatti e dalla mancata riproduzione nel ricorso del documento su cui si fondava una parte delle censure.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 18 febbraio 2026, n. 3692 (camera di consiglio del 30 gennaio 2026).

Norme richiamate

Art. 1815, comma 2, c.c.; art. 1 L. 7 marzo 1996, n. 108; art. 1 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24; art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 348-ter, comma 5, c.p.c., nel testo anteriore al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (oggi art. 360, comma 4, c.p.c.)

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione n. 3692/2026 – Usura nel mutuo: interessi moratori e commissione di estinzione anticipata non si sommano ai fini del tasso soglia”, Magistra Banca e Finanza, 8 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-n-3692-2026-usura-nel-mutuo-interessi-moratori-e-commissione-di-estinzione-anticipata-non-si-sommano-ai-fini-del-tasso-soglia/. Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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