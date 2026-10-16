Cassazione, Sezioni Unite, n. 24825/2026 – Fideiussioni ABI: limiti alla nullità antitrust. Con la clausola a prima richiesta l’istanza stragiudiziale impedisce la decadenza

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Massime redazionali

Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005, relativo alle clausole anticoncorrenziali dello schema ABI di fideiussione omnibus, costituisce prova privilegiata nei limiti temporali e oggettivi dell’accertamento compiuto. Per le fideiussioni stipulate al di fuori del periodo 2002-2005, il provvedimento rappresenta un elemento di prova che, da solo, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza al momento della costituzione della garanzia. Spetta al giudice di merito verificare se il provvedimento, valutato insieme alle altre prove, dimostri l’intesa anche prima o dopo quel periodo.

La riproduzione delle clausole ABI di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. in una fideiussione specifica non ne determina automaticamente la nullità. Il garante che ne invoca l’invalidità deve provare l’esistenza di un’intesa o pratica concordata anticoncorrenziale estesa anche a tale tipologia di garanzia. L’accertamento spetta al giudice di merito, che può valutare il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 insieme agli ulteriori elementi probatori acquisiti.

La nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., perché riproduttiva di un’intesa anticoncorrenziale, non travolge la distinta clausola di pagamento a prima richiesta. In presenza di quest’ultima, il creditore può impedire la decadenza dalla garanzia mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., senza necessità di promuovere un’azione giudiziale entro il medesimo termine.

In sintesi

Le Sezioni Unite affrontano la questione della nullità antitrust delle fideiussioni bancarie che riproducono le clausole dello schema ABI censurato nel 2005, precisando i limiti dell’efficacia probatoria del provvedimento della Banca d’Italia rispetto alle garanzie specifiche e a quelle stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento amministrativo.

La Corte afferma inoltre che, anche qualora venga dichiarata nulla la clausola di esonero dai termini dell’art. 1957 c.c., la presenza di una distinta clausola di pagamento a prima richiesta consente alla banca di evitare la decadenza con una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante.

La pronuncia è resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. Gli atti vengono restituiti al Tribunale di Siracusa per la prosecuzione del giudizio.

La vicenda

Due garanti si opponevano a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito, avente causa dalla banca, per il pagamento di somme dovute in forza di fideiussioni rilasciate nel 2015 a garanzia delle esposizioni di un’impresa individuale derivanti da un conto corrente e da un finanziamento chirografario.

Le opponenti deducevano la nullità delle clausole contrattuali riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005. Sostenevano, in particolare, che la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. comportasse la decadenza del creditore dalla garanzia, essendo state avviate le iniziative di recupero oltre il termine semestrale.

La società creditrice contestava l’applicabilità della disciplina antitrust richiamata dalle garanti, osservando che le fideiussioni erano state rilasciate nel 2015 e riguardavano operazioni determinate, anziché obbligazioni garantite mediante fideiussione omnibus.

Il Tribunale di Siracusa disponeva il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite per risolvere i contrasti interpretativi relativi all’ambito temporale e oggettivo della nullità antitrust e all’efficacia della clausola di pagamento a prima richiesta.

La decisione della Cassazione

L’efficacia probatoria del provvedimento della Banca d’Italia del 2005

Le Sezioni Unite precisano che il valore di prova privilegiata riconosciuto al provvedimento della Banca d’Italia è circoscritto al perimetro dell’accertamento amministrativo.

Per le fideiussioni stipulate prima del 2002 o dopo il 2005, il provvedimento conserva valore quale elemento di prova, insufficiente da solo a dimostrare la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale nel momento in cui la garanzia è stata costituita.

Il giudice di merito deve esaminare il contenuto dell’accertamento amministrativo e verificare se esso consenta di ricostruire l’esistenza di pratiche concordate anche in epoca anteriore o successiva, valutando le ulteriori prove disponibili.

L’onere della prova resta a carico del fideiussore, che non può avvalersi né di presunzioni né del principio di vicinanza della prova.

Anche se l’intesa risulta provata, la banca può dimostrare che le clausole contestate sono state oggetto di una trattativa effettiva e libera tra le parti.

L’applicazione alle fideiussioni specifiche

La Corte conferma che il provvedimento del 2005 riguardava espressamente le fideiussioni omnibus.

La sua efficacia probatoria privilegiata non si estende automaticamente alle fideiussioni rilasciate per singole operazioni, anche quando queste riproducano le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.

Il garante che domandi la declaratoria di nullità deve dimostrare che l’utilizzo uniforme delle medesime clausole nelle fideiussioni specifiche sia riconducibile a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza. La prova può essere fornita con ogni mezzo, anche con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti della banca. Il giudice di merito deve valutare le risultanze istruttorie, compresa l’eventuale standardizzazione contrattuale, senza che occorra dimostrare anche un elemento soggettivo intenzionale.

La richiesta stragiudiziale e la decadenza ex art. 1957 c.c.

Le Sezioni Unite distinguono la clausola di esonero dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. dalla clausola che prevede il pagamento a prima richiesta.

Quest’ultima conserva una propria autonomia funzionale e non rientra tra le clausole censurate dalla Banca d’Italia.

La sua validità consente al creditore di evitare la decadenza mediante una richiesta stragiudiziale tempestivamente inviata al fideiussore, anche quando la compresente clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per violazione della disciplina antitrust.

L’accertamento dell’effettiva portata delle pattuizioni contrattuali rimane riservato al giudice di merito.

Rilevanza per la banca

Sul piano probatorio, la presenza delle clausole censurate nel 2005 non è sufficiente, da sola, a fondare la nullità di una fideiussione specifica o stipulata al di fuori del periodo considerato nell’accertamento amministrativo. La contestazione richiede la prova dell’intesa o pratica concordata anticoncorrenziale riferibile alla tipologia di garanzia e all’epoca della sua costituzione. Per le fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005 il provvedimento conserva invece il valore di prova privilegiata.

Nella gestione del contenzioso assumono quindi rilievo la qualificazione della fideiussione, la data di sottoscrizione, il contenuto delle clausole, gli elementi disponibili per dimostrare un’eventuale trattativa individuale e la documentazione dei modelli contrattuali utilizzati nel tempo, di cui il garante può chiedere l’esibizione.

Quanto alla decadenza dalla garanzia, le Sezioni Unite affermano l’efficacia della clausola di pagamento a prima richiesta anche qualora venga dichiarata nulla la distinta previsione di esonero dai termini dell’art. 1957 c.c.

La banca può evitare la decadenza attraverso una richiesta stragiudiziale rivolta al garante entro il termine previsto dalla norma, purché la fideiussione contenga la clausola a prima richiesta. In mancanza della clausola, il principio non si applica.

Per la gestione del recupero crediti è quindi opportuno verificare la presenza della clausola in ciascuna garanzia, inviare la richiesta di pagamento al debitore e ai fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale e conservare la prova della ricezione.

La mia opinione

Le Sezioni Unite riconducono il contenzioso sulle fideiussioni conformi allo schema ABI entro le regole ordinarie della prova. Superano così l’automatismo, affermatosi in parte della giurisprudenza, che deduceva la nullità dalla sola coincidenza testuale delle clausole anche fuori dal perimetro dell’accertamento del 2005. È una scelta di sistema corretta, perché un accertamento condotto su un modello e su un periodo determinati non poteva trasformarsi in una presunzione priva di limiti di tempo e di oggetto.

La decisione non attenua la responsabilità della banca, ma la trasferisce sul piano documentale. Venuto meno l’automatismo, l’esito dei giudizi dipenderà dalla capacità della banca di ricostruire la storia dei propri modelli di garanzia, delle loro versioni e delle eventuali trattative individuali, perché è su questi elementi che il garante orienterà le richieste di esibizione. La conservazione ordinata dei testi contrattuali diventa quindi parte integrante della difesa del credito.

Analoga considerazione vale per la decadenza. Il principio affermato sulla clausola a prima richiesta offre alla banca uno strumento efficace, che esige però attenzione nell’esecuzione. La richiesta va indirizzata anche al debitore principale, deve indicare l’importo dovuto e va seguita senza ritardi dalle iniziative di recupero, poiché su questo si concentreranno le prossime contestazioni.

Estremi della decisione

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 28 agosto 2026, n. 24825 (udienza del 12 maggio 2026), su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa.

Norme richiamate

Art. 1957 c.c., secondo cui «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».

Art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vieta le intese restrittive della concorrenza e stabilisce che «Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

Artt. 3 e 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, sull’esibizione delle prove e sull’efficacia delle decisioni dell’autorità antitrust nelle azioni di risarcimento del danno.

Art. 210 c.p.c., sull’ordine di esibizione di documenti nel processo.

Come citare questo articolo Studio Legale Tidona, “Cassazione, Sezioni Unite, n. 24825/2026 – Fideiussioni ABI: limiti alla nullità antitrust. Con la clausola a prima richiesta l’istanza stragiudiziale impedisce la decadenza”, Magistra Banca e Finanza, 16 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-sezioni-unite-n-24825-2026-fideiussioni-abi-limiti-alla-nullita-antitrust-con-la-clausola-a-prima-richiesta-listanza-stragiudiziale-impedisce-la-decadenza/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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