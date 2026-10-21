Composizione negoziata della crisi: sospensione e revoca degli affidamenti bancari tra divieti normativi e obblighi di vigilanza prudenziale

Stampa la versione editoriale

Di Maurizio Tidona, avvocato

Profilo su LinkedIn

In un precedente contributo su questa rivista si è esaminata la regola dell’art. 16, comma 5, del Codice della crisi, per cui l’accesso alla composizione negoziata non giustifica, di per sé, la sospensione o la revoca delle linee di credito né una diversa classificazione del credito, insieme ai criteri prudenziali che consentono alla banca di discostarsene. Le pronunce successive si sono concentrate sulla fase in cui l’imprenditore chiede misure protettive e cautelari, nella quale gli spazi di autotutela della banca si restringono e l’onere della prova si sposta su di essa (M. Tidona, “Composizione negoziata della crisi e rapporti bancari: continuità dei contratti, vigilanza prudenziale e classificazione del credito”, in Magistra Banca e Finanza, 5 marzo 2026).

L’art. 16, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), nel testo risultante dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, esclude che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e la partecipazione alle trattative possano costituire, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito, oppure di una diversa classificazione dell’esposizione.

L’accesso alla composizione negoziata non rende intangibili gli affidamenti già concessi. La banca conserva comunque il potere di sospenderli o revocarli, purché la decisione non si fondi sulla mera apertura delle trattative, ma sia giustificata da ragioni specifiche, oggettivamente riscontrabili e rilevanti ai sensi della disciplina contrattuale e prudenziale applicabile.

Il legislatore ha inteso impedire che l’iniziativa dell’imprenditore, volta al risanamento, comporti la perdita delle risorse finanziarie necessarie per perseguirla, ma non ha attribuito alla composizione negoziata la funzione di assicurare la prosecuzione di finanziamenti privi di adeguata giustificazione economica o incompatibili con la disciplina prudenziale.

L’art. 16, comma 5, CCII impone inoltre alle banche, agli intermediari finanziari e ai mandatari e cessionari dei loro crediti di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Tale obbligo non comporta l’obbligo di aderire alle proposte dell’imprenditore, ma richiede un esame effettivo delle informazioni ricevute e delle prospettive di risanamento. L’art. 16, comma 6, prescrive altresì che le parti forniscano risposte tempestive e motivate alle proposte e alle richieste formulate durante le trattative.

La continuità degli affidamenti e i limiti dell’obbligo di prosecuzione

Il divieto di sospensione o di revoca automatica si applica alle linee di credito già accordate. Non ne discende un obbligo per la banca di concedere nuova finanza, di incrementare gli affidamenti esistenti o di rinnovare rapporti giunti alla loro naturale scadenza.

Il termine contrattuale conserva la propria efficacia anche durante la composizione negoziata. La scadenza di una linea non determina, per effetto dell’accesso alla procedura, un obbligo di rinnovo o di proroga, salvo quanto possa risultare da specifiche disposizioni negoziali o da provvedimenti giudiziali, da valutare nei rispettivi limiti.

Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 26 dicembre 2022, ha escluso che sia possibile imporre, mediante misura cautelare, la prosecuzione di un rapporto contrattuale già cessato per naturale scadenza.

Particolare attenzione richiedono le linee autoliquidanti, nelle quali la concessione del credito è collegata alla presentazione e all’incasso di crediti commerciali.

La rimodulazione delle modalità di utilizzo e dei tempi di rientro rientra nella gestione del rapporto esistente. Diversamente, un incremento del plafond o una proroga che comporti un sostanziale ampliamento dell’esposizione costituisce una nuova concessione di credito, con la conseguente necessità di un’autonoma valutazione istruttoria.

La prosecuzione del rapporto non coincide, dunque, necessariamente con la conservazione immutata di ogni modalità operativa. Occorre tuttavia verificare che le modifiche introdotte non producano, nella sostanza, gli effetti di una sospensione o di una revoca vietata dalla legge.

L’art. 16, comma 5, precisa inoltre che la prosecuzione del rapporto non costituisce, di per sé, motivo di responsabilità per la banca.

La previsione ha particolare rilievo in relazione al rischio di contestazioni per l’abusiva concessione di credito. La sola circostanza che la banca abbia mantenuto gli affidamenti durante la composizione negoziata non è sufficiente a fondarne la responsabilità.

Essa non introduce, però, un’esenzione generale. La valutazione può essere diversa quando la prosecuzione del finanziamento o l’erogazione di nuova finanza siano avvenute in assenza di un’adeguata istruttoria, in violazione delle regole prudenziali o nonostante elementi che escludessero ragionevoli prospettive di risanamento.

La responsabilità non deriva dalla scelta di continuare a finanziare l’impresa in crisi, ma dalle condizioni in cui tale scelta è stata presa.

La disciplina di vigilanza prudenziale come fondamento della sospensione o revoca

L’art. 16, comma 5, ammette espressamente la sospensione o la revoca delle linee di credito, determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, imponendo alla banca di comunicarne le ragioni specifiche agli organi di amministrazione e di controllo dell’impresa.

La disposizione esclude che il rispetto della disciplina prudenziale possa essere invocato in termini meramente formali.

Il richiamo al Regolamento (UE) n. 575/2013, alle disposizioni della Banca d’Italia o agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea non dimostra, di per sé, la legittimità della decisione. È invece necessario individuare quali circostanze relative alla posizione finanziata abbiano reso giustificato l’intervento e in che misura incidano sulla valutazione del rischio.

Assumono rilievo, a titolo esemplificativo, l’andamento anomalo degli incassi, l’incremento degli insoluti nel portafoglio anticipato, il mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento, il deterioramento delle garanzie, la violazione di covenant contrattuali e l’insufficienza dei flussi prospettici rispetto al servizio del debito.

Nessuno di questi elementi può essere considerato isolatamente dal contesto in cui si manifesta. La valutazione deve tener conto anche del progetto di risanamento presentato ai creditori, delle iniziative programmate dall’impresa e della concreta possibilità che esse incidano sulle cause della crisi.

Il deterioramento della situazione finanziaria può precedere l’accesso alla composizione negoziata. Ciò non impedisce alla banca di attribuirgli un adeguato rilievo, ma essa deve verificare se i fatti già conosciuti conservino significato alla luce del piano e dell’andamento successivo dell’impresa.

L’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, nella Relazione n. 10 del 30 gennaio 2025, dedicata al correttivo del Codice della crisi, ha richiamato la necessità di una valutazione effettiva del progetto di piano, escludendo che la disciplina prudenziale possa essere invocata in modo generico per giustificare la sospensione o la revoca degli affidamenti.

Il giudizio della banca deve pertanto riguardare non soltanto la situazione di difficoltà, ma anche la credibilità del percorso individuato per superarla.

Ne consegue che il peggioramento del merito creditizio non legittima necessariamente qualsiasi intervento sul rapporto. La misura adottata deve trovare giustificazione nei rischi concretamente rilevati e risultare compatibile con le disposizioni contrattuali, con i principi di correttezza e di buona fede e con gli eventuali vincoli derivanti dalle misure protettive.

La motivazione della decisione e il controllo giudiziale

L’obbligo di comunicare le ragioni specifiche della sospensione o revoca costituisce uno degli aspetti più significativi della disciplina.

La motivazione consente di distinguere l’esercizio legittimo dell’autonomia creditizia dalla reazione automatica all’accesso alla composizione negoziata. Essa rende inoltre conoscibili all’imprenditore le ragioni della decisione e consente di valutarne l’eventuale superamento nell’ambito delle trattative.

La motivazione ha una funzione superiore a quella di un semplice adempimento informativo. Non è quindi sufficiente comunicare che il rapporto presenta un rischio elevato o che la banca intende attenersi alle disposizioni di vigilanza. Occorre che la banca esponga adeguatamente i fatti determinanti, la loro rilevanza rispetto al rapporto e le ragioni che giustificano la misura adottata.

La decisione deve altresì trovare riscontro nell’istruttoria compiuta. Una motivazione formalmente articolata, ma priva di corrispondenza con gli elementi disponibili al momento della deliberazione, non offre alla banca una difesa adeguata in caso di contestazione.

Il Tribunale di Verona, con decreto del 22 gennaio 2024, ha affermato la necessità che le ragioni della sospensione o della revoca degli affidamenti siano comunicate per iscritto, anche quando la banca invochi una giusta causa contrattuale. Nel caso esaminato, l’omissione della comunicazione scritta è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’ordine giudiziale di dare esecuzione ai contratti pendenti.

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16 marzo 2025, ha escluso che alla banca sia imposta la prosecuzione del finanziamento alle condizioni originarie quando la sospensione o la modifica del rapporto siano giustificate da ragioni specifiche e documentate, riconducibili alla disciplina di vigilanza prudenziale o alla valutazione del merito creditizio.

Il precedente conferma che la composizione negoziata non elimina la discrezionalità tecnica della banca, ma ne rende verificabili i presupposti.

La banca deve essere in grado di dimostrare che la decisione sia stata assunta sulla base di una valutazione effettiva, coerente con la disciplina applicabile e non riconducibile alla mera apertura delle trattative.

Le misure protettive e la distinzione tra sospensione temporanea e definitiva interruzione del credito

Quando l’imprenditore richiede misure protettive, la disciplina degli affidamenti subisce ulteriori limitazioni.

L’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure, comprese le banche, di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli a danno dell’imprenditore o revocare le linee già concesse per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza.

La norma impedisce che gli inadempimenti pregressi divengano automaticamente causa di interruzione dei rapporti nel periodo in cui l’impresa tenta il risanamento.

Il divieto non si estende indiscriminatamente a ogni successiva vicenda contrattuale. Inadempimenti verificatisi dopo la pubblicazione dell’istanza, violazioni autonome degli obblighi negoziali o circostanze di rischio sopravvenute possono assumere rilievo, purché la misura adottata sia giuridicamente consentita e non costituisca uno strumento elusivo della protezione accordata all’imprenditore.

Particolare cautela richiede la qualificazione degli eventi successivi. Non è sufficiente che la causa di recesso venga formalmente individuata in un fatto successivo, quando tale fatto è soltanto la conseguenza di un inadempimento anteriore già tutelato dalla disciplina.

L’art. 18 prevede inoltre una distinzione temporale.

Dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conferma delle misure protettive, i creditori interessati possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti. Tale facoltà non rende tuttavia automaticamente legittima ogni sospensione, che deve essere esercitata nel rispetto delle ulteriori disposizioni applicabili.

Dal momento della conferma, le banche nei cui confronti le misure sono state confermate “non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale” (art. 18, comma 5-bis, CCII).

La conferma giudiziale delle misure incide, dunque, direttamente sulla possibilità di mantenere la sospensione già disposta.

L’onere probatorio è espressamente posto a carico della banca. La difesa non può limitarsi ad allegare il peggioramento della situazione economica del debitore, ma deve individuare le circostanze prudenziali che giustifichino il mantenimento della sospensione.

Il Tribunale di Bologna, con provvedimento dell’8 luglio 2026, ha precisato che, dopo la conferma delle misure protettive, la banca può mantenere la sospensione delle linee di credito soltanto dimostrando che la decisione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Il Tribunale ha ritenuto insufficiente, a tale fine, il generico richiamo all’impossibilità di valutare il merito creditizio dell’impresa o all’incompletezza delle informazioni ricevute. La sospensione richiede quindi ragioni prudenziali specifiche, delle quali la banca deve fornire una dimostrazione adeguata.

La mancata costituzione nel procedimento o la partecipazione senza un adeguato supporto documentale può comportare conseguenze rilevanti, fino all’adozione di provvedimenti volti a ottenere la ripresa dell’esecuzione dei rapporti.

I limiti delle misure cautelari incidenti sui rapporti bancari

Un distinto problema riguarda le misure cautelari richieste dall’imprenditore ai sensi dell’art. 19 CCII.

La loro funzione è consentire la prosecuzione delle trattative quando specifiche iniziative dei creditori rischino di comprometterne l’esito. L’ampiezza dei provvedimenti ammissibili ha tuttavia determinato orientamenti giurisprudenziali non uniformi, soprattutto quando la tutela richiesta incida sull’esercizio di diritti contrattuali o sull’escussione delle garanzie.

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 19 marzo 2026, ha ammesso una misura cautelare incidente su un contratto di factoring, disponendone la sospensione relativamente ai crediti derivanti da prestazioni successive all’accesso alla composizione negoziata.

La misura è stata ritenuta funzionale alla conservazione della liquidità necessaria alla continuità aziendale. Essa assume rilievo per la delimitazione dell’intervento giudiziale, circoscritto ai crediti relativi alle prestazioni future e non esteso indiscriminatamente a tutte le posizioni creditorie del factor.

La questione è diversa quando l’imprenditore pretenda, ai fini della tutela cautelare, di ottenere la sospensione generalizzata delle obbligazioni di pagamento o l’alterazione sostanziale delle condizioni dei finanziamenti.

Su questo terreno, il Tribunale di Verona è intervenuto con ordinanza del 12 agosto 2026, resa nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo.

Il Tribunale ha respinto la richiesta di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti bancari, rilevando che una simile misura avrebbe comportato una modifica giudiziale del contenuto delle obbligazioni contrattuali, non consentita dalla disciplina applicabile.

Ha inoltre negato l’inibitoria all’escussione delle garanzie personali, in assenza di allegazioni sulla condizione patrimoniale dei garanti o sulla destinazione dei loro beni al piano. L’escussione del garante non determina necessariamente un aggravamento della posizione dell’impresa debitrice, potendo risolversi nella sostituzione del garante al creditore soddisfatto.

La medesima ordinanza ha affrontato l’escussione della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI.

Il Tribunale ha riconosciuto che l’intervento del garante pubblico può incidere sulla posizione degli altri creditori, in ragione del privilegio che assiste il credito di regresso. Non ha tuttavia ritenuto tale circostanza sufficiente a giustificare un divieto generalizzato di escussione.

Ha valorizzato, in particolare, la possibilità di coinvolgere il Fondo nelle trattative attraverso la banca garantita e di sottoporre al Gestore proposte transattive formulate nell’ambito della composizione negoziata, secondo le disposizioni operative applicabili.

L’inibitoria presuppone, pertanto, una concreta giustificazione cautelare, non essendo sufficiente il richiamo alle possibili conseguenze dell’escussione sulla ripartizione delle risorse tra i creditori.

Le decisioni di Lecce e Verona non esprimono necessariamente principi incompatibili. Entrambe richiedono di verificare la funzione della misura rispetto al risanamento, ma attribuiscono rilievo alla specifica incidenza dell’intervento richiesto sui diritti della controparte.

Una cautela temporanea che preservi determinati flussi finanziari non è assimilabile a un provvedimento che riscriva le obbligazioni di pagamento o impedisca indistintamente l’esercizio delle garanzie.

Per la banca, quindi, assume un’importanza decisiva la partecipazione al procedimento cautelare. La contestazione deve riguardare la concreta utilità della misura, il pregiudizio prospettato dall’impresa, la proporzione del sacrificio imposto al creditore e la delimitazione temporale e oggettiva del provvedimento richiesto.

Classificazione del credito e segnalazioni: l’autonomia della valutazione prudenziale

L’art. 16, comma 5, esclude che l’accesso alla composizione negoziata costituisca, di per sé, motivo di una diversa classificazione del credito.

La disposizione non impedisce alla banca di rilevare il deterioramento dell’esposizione quando ne ricorrano i presupposti. Impone, piuttosto, di distinguere il fatto dell’accesso alla composizione negoziata dagli elementi che incidono effettivamente sulla capacità del debitore di adempiere.

La classificazione deve essere determinata tenendo conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale.

Il progetto di risanamento non rappresenta, peraltro, una garanzia di recuperabilità del credito. La sua valutazione richiede l’esame della sostenibilità delle ipotesi economico-finanziarie, della capacità di generare flussi di cassa, delle risorse necessarie all’attuazione delle iniziative e della ragionevole possibilità di rispettare gli impegni assunti.

Un piano apparentemente credibile non esclude, di per sé, l’esistenza dei presupposti per una classificazione deteriorata. Allo stesso modo, l’accesso alla composizione negoziata non giustifica automaticamente l’attribuzione della posizione alle inadempienze probabili o alle sofferenze.

La valutazione deve seguire i criteri applicabili alle singole categorie di rischio, senza confondere la classificazione prudenziale, le valutazioni contabili secondo IFRS 9 e i sistemi interni di rating, che hanno finalità e regole distinte.

La composizione negoziata non sospende neppure gli obblighi di segnalazione alla Centrale dei rischi.

Le segnalazioni restano disciplinate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991. L’appostazione a sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore e non può derivare automaticamente dal verificarsi di singoli inadempimenti. La banca è inoltre tenuta a informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza.

Sull’inibitoria delle segnalazioni, la giurisprudenza ha manifestato orientamenti divergenti. Alcuni tribunali hanno ammesso misure cautelari volte a impedire temporaneamente le segnalazioni ritenute pregiudizievoli per il percorso di risanamento; altri hanno negato tali provvedimenti, valorizzando il carattere obbligatorio delle segnalazioni e la funzione informativa della Centrale dei rischi.

Il Tribunale di Verona, nell’ordinanza del 12 agosto 2026, ha respinto anche la richiesta di inibire la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi e nei sistemi di informazioni creditizie, rilevando che la classificazione e la segnalazione sono obblighi previsti dalle Circolari della Banca d’Italia n. 139/1991 e n. 272/2008, ai quali l’art. 16, comma 5, deroga soltanto per la riclassificazione fondata sul mero accesso alla procedura.

La distinzione ha un preciso rilievo giuridico. Impedire che la composizione negoziata comporti un declassamento automatico non equivale a sottrarre l’esposizione alle regole ordinarie di rilevazione del rischio, a cui le banche sono obbligate.

La valutazione prudenziale come limite e fondamento dell’autonomia bancaria

Le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 136/2024 hanno attribuito particolare importanza alle ragioni delle decisioni adottate dalle banche durante la composizione negoziata.

La disciplina non impone la conservazione del credito indipendentemente dalle condizioni dell’impresa. Esige, però, che la sospensione o la revoca non costituiscano una conseguenza automatica dell’accesso al percorso di risanamento e che le determinazioni riconducibili alla vigilanza prudenziale trovino fondamento in una valutazione concreta.

La legittimità della sospensione o della revoca presuppone un’istruttoria effettiva e documentata, dalla quale emergano le circostanze concrete che hanno giustificato la decisione, e non può essere assicurata dalla sola motivazione successivamente comunicata all’impresa.

La banca che intenda interrompere un affidamento deve poter ricostruire gli elementi su cui ha fondato il proprio giudizio, il rapporto tra tali elementi e le prescrizioni prudenziali applicabili, nonché le ragioni che hanno reso giustificata la misura adottata.

Il progetto di piano rientra in questa valutazione, senza vincolare la banca alle conclusioni dell’imprenditore o dell’esperto.

Conclusioni

La composizione negoziata non impone alla banca di mantenere affidamenti che, alla luce della situazione economico-finanziaria dell’impresa e delle prospettive di risanamento, non risultino più sostenibili secondo la disciplina prudenziale. Impedisce, invece, che la sospensione o la revoca costituiscano una conseguenza automatica dell’accesso alle trattative. Quando siano richieste misure protettive, si aggiungono le limitazioni previste dall’art. 18 CCII, che, dopo la conferma delle misure, consente di mantenere la sospensione delle linee di credito già accordate soltanto in presenza di comprovate ragioni di vigilanza prudenziale.

La medesima distinzione opera nella classificazione del credito e nelle segnalazioni in Centrale dei rischi. L’accesso alla composizione negoziata non giustifica, da solo, il deterioramento della classificazione, ma neppure impedisce alla banca di rilevare e segnalare il peggioramento della qualità creditizia se ne ricorrano i presupposti. Gli obblighi di segnalazione continuano a trovare applicazione secondo le ordinarie disposizioni di vigilanza, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giudiziali specificamente incidenti su tali adempimenti.

Anche l’esercizio dei diritti derivanti dalle garanzie e dai contratti di finanziamento può incontrare limitazioni cautelari, purché giustificate da esigenze concrete di tutela delle trattative e circoscritte quanto all’oggetto e alla durata. L’accesso alla composizione negoziata non determina, invece, un divieto generalizzato di escussione delle garanzie personali o pubbliche, né consente di imporre indiscriminatamente alla banca la modifica delle obbligazioni contrattuali.

La legittimità delle decisioni bancarie richiede, pertanto, una valutazione specifica della posizione creditizia, che consideri il progetto di risanamento e sia adeguatamente documentata. In caso di contestazione, la banca deve poter dimostrare le circostanze che hanno determinato la sospensione o la revoca degli affidamenti, i presupposti delle eventuali riclassificazioni e la conformità della propria condotta alle disposizioni applicabili.

Come citare questo articolo Maurizio Tidona, “Composizione negoziata della crisi: sospensione e revoca degli affidamenti bancari tra divieti normativi e obblighi di vigilanza prudenziale”, Magistra Banca e Finanza, 21 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/composizione-negoziata-della-crisi-sospensione-e-revoca-degli-affidamenti-bancari-tra-divieti-normativi-e-obblighi-di-vigilanza-prudenziale/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.