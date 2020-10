Conferenza Online – 10 e 11 novembre 2020: Problematiche Legali e Operative nella Tutela del Credito della Banca: soluzioni ed approcci strategici per la difesa delle banche

Conferenza Online

2 giorni: 10 e 11 novembre 2020 – ore 9:00-13:00

Quest’anno la Conferenza Tidona si terrà online, per la sicurezza di tutti. Senza doversi spostare potrà approfondire i temi più importanti per il settore bancario. Come nei nostri incontri al Palazzo Mezzanotte ci saranno relazioni, materiali di studio, ampie sessioni di dibattito e possibilità di scambiare opinioni e proposte tra i partecipanti e con i relatori.

Programma delle due giornate:

Prima giornata: 10 novembre 2020 – ore 9:00-13:00

8:45 – Registrazione online dei Partecipanti

9:00 – Rischi civili e penali nelle concessioni di credito ritenibili “abusive”. Situazioni di rischio, criticità relative ai finanziamenti emergenziali ed approcci raccomandabili per una effettiva tutela della banca

■ Individuazione delle concrete situazioni di “rischio” della clientela che possono condurre alle contestazioni di abusività nella concessione del credito

■ Responsabilità civili e penali della banca e dei suoi amministratori nella concessione o mantenimento di crediti ritenibili abusivi: mantenimento in “vita” di imprese decotte o impossibilitate ad onorare regolarmente i debiti

■ La recente Cassazione sull’espansione del “perimetro” di responsabilità della banca e le cautele raccomandabili

■ Effetti del Codice della Crisi d’Impresa sulle concessioni di credito: “indici” di allerta e rischi “amplificati” per le banche

■ Conseguenze all’omessa o tardiva “attivazione” e “segnalazione” in caso di mutui, fidi, segnalazioni a Centrali Rischi, etc.

■ Le problematiche conseguenti ai finanziamenti emergenziali Covid-19: rischi e raccomandazioni per le concessioni di nuovo credito, rivalutazione di quello già concesso, rinegoziazioni, garanzie collegate ed altre criticità

■ Linee guida per una sicura valutazione del merito creditizio e del mantenimento, modifica o revoca del credito

Avv. Maurizio Tidona – Studio Legale Tidona e Associati

11:00 – Problematiche legali e operative nella classificazione, gestione e cessione di UTP (Unlikely to Pay)

■ Problematiche nella classificazione di crediti UTP: valutazioni della banca sull’improbabilità del pagamento

■ Criticità legali e dubbi operativi nella “riclassificazione” di UTP nelle categorie “in bonis” oppure in “sofferenza”

■ Problematiche nelle segnalazioni in C.R. di debitori o garanti di UTP, anche in sede di “riclassificazione”

■ Corretta gestione di “concessioni” o “stralci” relativi a UTP: rischi relativi al credito verso condebitori ed alle garanzie

■ Considerazioni legali nella “cessione” di UTP: “derecognition” con conferimento a FIA, utilizzo di società veicolo, etc.

■ Contenzioso post-cessione di UTP: legittimazione passiva, rischi di soccombenza della cedente, spese di giudizio, etc.

Avv. Davide Contini – Studio Legale Grimaldi

Seconda giornata: 11 novembre 2020 – ore 9:00-13:00

8:45 – Registrazione online dei Partecipanti

9:00 – Applicazione da parte della banca di interessi “negativi” nei depositi bancari: prospettive di sviluppo e considerazioni legali e strategiche

■ La possibilità di prevedere in contratto l’addebito di interessi negativi (interessi passivi) sulle disponibilità attive giacenti in rapporti di deposito e conto corrente, anziché un interesse attivo, come è nella consuetudine bancaria

Avv. Maurizio Tidona – Studio Legale Tidona e Associati

10:00 – Vulnerabilità contrattuali e contenzioso relativi ai mutui destinati all’estinzione di debiti pregressi

■ Mutui fondiari o ipotecari destinati all’estinzione di debiti chirografari derivanti da altri finanziamenti, aperture di credito o saldi negativi di conti correnti: problematiche contrattuali e approcci raccomandabili alla banca

■ Rischi di invalidità delle nuove concessioni sostitutive: impatti su credito, ipoteche e consolidamenti fondiari

■ Aggiornamento sulla recente giurisprudenza: “destinazione” di somme erogate, concessione contestuale e di “nuova liquidità”, acquisizione di nuove “garanzie”, ed altre problematiche nel contenzioso

■ Problematiche nei finanziamenti per rinegoziazioni dei debiti ex. art. 13 lett. e) del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020)

■ Raccomandazioni per la mitigazione dei rischi legali nella rimodulazione o riscadenzamento di debiti pregressi

Avv. Valentina Tiengo – Studio Legale Dalmartello e Associati

11:30 – Criticità per la banca nei pignoramenti (ordinari e fiscali) e nei sequestri penali: visione sistemica del problema e forme di autotutela raccomandabili alla banca

■ Approcci raccomandabili alla banca nei pignoramenti (ordinari e fiscali) e nei sequestri al fine della tutela del credito

■ Le possibilità di “incasso” per la banca successivamente alla notifica di pignoramenti o sequestri

■ La conservazione dell’ipoteca in caso di sopravvenienza di un sequestro penale: raccomandazioni operative

■ Analisi delle più ricorrenti fattispecie di vincoli sui rapporti: dubbi e proposte per una legittima autotutela della banca

Avv. Maurizio Tidona – Studio Legale Tidona e Associati