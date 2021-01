Discrezionalità della banca nella concessione di un finanziamento emergenziale (Decreto Liquidità)

(Ordinanza in procedimento ex art. 700 c.p.c.)

Questo intervento normativo [richiesta alla banca di un finanziamento ex art art. 13, lett. m) del D.L. 23/2020 – Decreto Liquidità] non contiene alcuna espressa limitazione dell’autonomia privata degli istituti di credito rispetto alla loro discrezionalità di erogare o meno il finanziamento, nè conseguentemente ai loro obblighi di sana e prudente gestione del risparmio raccolto (art. 5 D.lvo 385/1993 (TUB); in ordine alla responsabilità della banca per concessione abusiva del credito (cfr. Cass. 11695/2018 e Cass. 7029/2006). La formulazione della norma risulta, piuttosto, indirizzata verso la creazione di un incentivo ulteriore rivolto alle banche al fine a render loro meno onerosa – sia in termini di costo, sia soprattutto in termini rischio – l’erogazione del credito in favore delle imprese in difficolta.