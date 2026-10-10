Fideiussioni con clausole abusive. Per la Corte di giustizia UE il giudicato implicito non copre le clausole mai esaminate dal giudice

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Corte di giustizia UE, Nona Sezione, ordinanza 6 ottobre 2026, causa C-667/24

Di Maurizio Tidona, avvocato

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Il fideiussore persona fisica può far valere nell’esecuzione l’abusività delle clausole della fideiussione, anche dopo il rigetto definitivo della sua opposizione al decreto ingiuntivo, se nel giudizio di opposizione nessun giudice le ha esaminate. Lo ha stabilito la Corte di giustizia UE con l’ordinanza del 6 ottobre 2026, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi. Per le banche e per i cessionari dei crediti, il decreto confermato nel giudizio di opposizione non preclude più l’opposizione tardiva, qualora il garante possa essere qualificato come consumatore.

La decisione interviene a poche settimane da Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, che ha reso più difficile contestare le fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust. Per le banche il rischio si sposta ora su un piano diverso, quello della disciplina delle clausole abusive, che non richiede al garante persona fisica la prova di alcuna intesa.

Il caso

Nel 2009 una persona fisica aveva garantito i debiti di una società amministrata dal consorte. Nel 2014 il Tribunale di Foggia aveva ingiunto alla società, all’amministratore e al garante il pagamento di 99.052,04 euro a favore della banca, a titolo di saldo debitore del conto corrente. Nell’opposizione il garante non aveva invocato la qualità di consumatore, che la giurisprudenza di allora negava al fideiussore di una società in ragione dell’accessorietà della garanzia. L’opposizione era stata respinta dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Bari, la cui sentenza è passata in giudicato.

Quando la società divenuta titolare del credito ha avviato l’esecuzione, il garante ha chiesto la sospensione e un termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione tardiva introdotta da Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479. Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo che il rimedio delle Sezioni Unite riguardasse il solo decreto non opposto e che la sentenza sull’opposizione avesse coperto, per effetto del giudicato implicito, anche la validità delle clausole mai discusse.

Il principio

La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, ritenendo la risposta chiaramente desumibile dalla propria giurisprudenza e in particolare dalla sentenza 18 dicembre 2025, Soledil, C-320/24.

Secondo il dispositivo, l’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano a una normativa nazionale che, quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto da un garante ignaro di potersi avvalere della qualità di consumatore, “non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre un’opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento”.

La circostanza che il garante non sapesse di poter invocare la qualità di consumatore è dichiarata irrilevante, “poiché il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva” (punto 60, con richiamo a Corte giust., 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C-693/19 e C-831/19, punto 67). L’omissione del controllo è imputata al giudice, e la scelta del garante di opporre il decreto per altri motivi non vale a colmarla.

Quando il giudicato resiste

La Corte indica le condizioni alle quali una decisione definitiva preclude un nuovo esame. Il consumatore deve essere stato informato del controllo e delle conseguenze della propria inerzia, e la decisione deve essere motivata in modo da consentire di individuare le clausole esaminate e le ragioni, anche sommarie, per cui non sono state ritenute abusive. “Una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può avere l’effetto di impedire di procedere ad un nuovo controllo dell’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell’ambito di un procedimento successivo” (punto 52).

Il punto 51, riferito a un primo procedimento giurisdizionale, precisa che il consumatore deve essere stato “debitamente informato del fatto che, in assenza di appello entro il termine fissato dal diritto nazionale, gli resterebbe preclusa la possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole”.

Il criterio è l’esame esplicito delle clausole. Cade così l’argomento con cui Cass., Sez. III, ord. 26 giugno 2024, n. 21638, aveva escluso il controllo in sede esecutiva nei confronti dei debitori che avevano proposto opposizione e quindi avevano avuto modo di contestare le clausole nel giudizio di cognizione.

La portata dell’ordinanza va oltre i decreti anteriori alla giurisprudenza europea sul garante consumatore. Il Tribunale di Brindisi aveva sottolineato che nel 2014 la Corte non si era ancora pronunciata sui criteri di qualificazione del garante (punto 27). Per la Corte, quella ignoranza è irrilevante e, perciò, sono esposti anche titoli più recenti, formati in giudizi nei quali la qualità di consumatore non è stata sollevata da alcuno. Il ragionamento dei punti 50-52, tratto dalla sentenza del 18 dicembre 2025, è formulato in termini generali, ed è prevedibile che venga invocato anche dal mutuatario consumatore la cui opposizione sia stata respinta senza alcun esame delle clausole. Lo stesso controllo va quindi esteso alle esecuzioni fondate su mutui ipotecari concessi a consumatori.



Chi è consumatore

L’ordinanza non stabilisce che il garante fosse consumatore, e lascia l’accertamento al giudice del rinvio. La Corte ricorda che la fideiussione, accessoria rispetto al contratto da cui nasce il debito garantito, si presenta come un contratto distinto quando è stipulata tra soggetti diversi dalle parti di quello, e che la qualità del garante va valutata sul contratto di garanzia (ordinanze 19 novembre 2015, Tarcău, C-74/15, e 14 settembre 2016, Dumitraş, C-534/15). Per la persona fisica che garantisce le obbligazioni di una società commerciale “spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (punto 56).

La Cassazione applica lo stesso criterio. Con ordinanza 10 luglio 2025, n. 18834, la Prima Sezione ha escluso che la tutela possa essere negata al fideiussore per la sola strumentalità della garanzia rispetto all’attività del debitore principale, perché la qualità di consumatore va valutata sul contratto di fideiussione.

L’amministratore e il socio con una partecipazione non trascurabile sono invece, di regola, fuori dalla tutela della direttiva, e nei loro confronti il giudicato implicito continua a operare. Nel credito alle piccole imprese la fideiussione del coniuge o del genitore dell’amministratore, estranei alla gestione, è prassi corrente, ed è la posizione da cui è nato il rinvio.

La via consumeristica e la via antitrust

Con la sentenza n. 24825/2026, le Sezioni Unite hanno stabilito che, al di fuori del periodo esaminato (2002-2005), il provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005, n. 55, è un elemento di prova insufficiente, da solo, a dimostrare che la fideiussione derivi da un’intesa restrittiva della concorrenza, e che, per le fideiussioni specifiche, il garante deve provare che la standardizzazione abbia riguardato anche quella tipologia contrattuale. La tutela del consumatore prescinde da tali oneri. L’art. 33, comma 1, del codice del consumo considera vessatorie “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, e l’art. 36, comma 3, dispone che “La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”. La valutazione riguarda la singola clausola nel singolo contratto, senza alcun collegamento con il periodo dell’intesa o con lo schema ABI, e le difese costruite sul perimetro temporale del provvedimento n. 55/2005 non vi trovano applicazione.

Le stesse Sezioni Unite hanno stabilito che, se la fideiussione contiene una clausola di pagamento a prima richiesta, “il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”. Il principio presuppone che la clausola a prima richiesta sia rimasta valida, e nella fideiussione del consumatore questa validità va verificata. La clausola differisce al momento successivo al pagamento le eccezioni del garante, e l’art. 33, comma 2, lett. t), del codice del consumo presume vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore “decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni …”. Contro il garante consumatore la banca non può dare per acquisita la tenuta della clausola, e quindi neppure l’efficacia della richiesta stragiudiziale.

Le esecuzioni in corso

Il controllo del giudice dell’esecuzione segue il modello delle Sezioni Unite del 2023. Fino alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito, il giudice verifica in via sommaria l’abusività delle clausole e informa il debitore che può proporre, entro quaranta giorni, un’opposizione tardiva limitata a questo profilo, senza procedere alla vendita o all’assegnazione fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sulla sospensione del decreto. Il rimedio è costruito sull’art. 650 c.p.c., il cui primo comma dispone che “L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.

Il rischio si concentra sulle esecuzioni contro fideiussori persone fisiche fondate su decreti opposti e confermati, relative in buona parte a crediti deteriorati ceduti in blocco e oggi gestiti da cessionari e servicer, come nel caso deciso dalla Corte. Su queste posizioni conviene ricostruire subito il profilo del garante alla data della firma, con le cariche e le partecipazioni risultanti dal registro delle imprese e con quanto emerge dalla pratica di fido, e verificare se la sentenza sull’opposizione contenga un esame espresso delle clausole. Nei crediti ceduti la pratica è spesso rimasta presso la banca cedente, e diviene necessaria recuperarla prima che il giudice dell’esecuzione sollevi la questione. Per le garanzie con clausola di pagamento a prima richiesta va ricercata anche la prova della richiesta stragiudiziale inviata al garante, che servirà se la clausola supererà il controllo di abusività.

I ricorsi monitori

Per i ricorsi monitori il punto 52 indica la condotta da tenere. Un decreto che esamini espressamente le clausole della fideiussione e avverta il garante delle conseguenze della mancata opposizione è idoneo a formare un giudicato che resiste anche in sede esecutiva. Il ricorso deve perciò mettere il giudice in condizione di motivare, producendo il contratto di garanzia e gli elementi che descrivono la posizione del garante rispetto alla società debitrice.

Il giudicato formato nel giudizio di opposizione

L’ordinanza lascia aperta una questione che riguarda tutti i giudizi di opposizione pendenti contro garanti persone fisiche. La Corte esige che il consumatore sia informato del controllo e delle conseguenze della propria inerzia, ma il caso deciso riguardava un giudizio in cui l’esame delle clausole era mancato del tutto. Non dice se, nel giudizio a cognizione piena, l’esame espresso delle clausole basti a rendere il giudicato resistente anche senza un avvertimento formale.

A mio giudizio è sufficiente. L’avvertimento nasce nel procedimento monitorio, dove il decreto è pronunciato senza contraddittorio e il consumatore, estraneo al controllo svolto dal giudice, deve sapere che la sua inerzia lo priverà della tutela. Le Sezioni Unite del 2023 hanno costruito l’intero sistema su questa premessa, ancorando l’effettività della tutela al contraddittorio sulla questione dell’abusività. Nel giudizio di opposizione quel contraddittorio esiste. Il garante è parte ed è assistito da un difensore, e il giudice che rileva d’ufficio la questione deve sottoporla alle parti prima di decidere. La sentenza che motiva sulle singole clausole gli dà conoscenza del controllo, e le conseguenze della mancata impugnazione sono quelle ordinarie del processo. Il punto 51 esige che il consumatore sia informato della preclusione derivante dalla mancata impugnazione, ma non prescrive la forma di questa informazione. Nella cognizione piena essa è assicurata dalla sentenza, che rende noto l’esito del controllo, e dalla difesa tecnica, che conosce i termini per impugnarla. Pretendere anche un avvertimento formale del giudice significherebbe estendere al processo ordinario una cautela pensata per chi non ha partecipato al procedimento.

La Corte di giustizia non ha ancora vagliato questa lettura, e il testo del punto 51 consente un’interpretazione più rigorosa. La banca opposta ha quindi interesse a lasciare al giudice il minor margine possibile.

Nella comparsa di costituzione conviene descrivere la posizione del garante rispetto alla società debitrice alla data della firma, indicare le clausole della fideiussione che incidono sul credito azionato, a partire dalla deroga all’art. 1957 c.c., dalla clausola di pagamento a prima richiesta e da quella sul foro, e chiedere che il giudice si pronunci espressamente sulla loro validità anche se il garante non ha sollevato la questione, dando atto in motivazione che la questione è stata sottoposta alle parti. Se il garante amministrava la società o vi partecipava in misura non trascurabile, è utile che la sentenza lo accerti in motivazione, perché una qualità di consumatore esclusa espressamente non potrà essere riproposta davanti al giudice dell’esecuzione.

Una sentenza che esamini le clausole dopo averle sottoposte al contraddittorio, e ne dia conto in motivazione, è il titolo più solido che la banca possa ottenere contro un garante persona fisica.

Come citare questo articolo Maurizio Tidona, “Fideiussioni con clausole abusive. Per la Corte di giustizia UE il giudicato implicito non copre le clausole mai esaminate dal giudice”, Magistra Banca e Finanza, 10 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/fideiussioni-con-clausole-abusive-il-giudicato-implicito-non-copre-le-clausole-mai-esaminate-dal-giudice/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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