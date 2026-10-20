Intermediari finanziari ex art. 106 TUB: in consultazione le nuove regole di vigilanza

Stampa la versione editoriale

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

Le nuove disposizioni previste dalla Circolare n. 288 saranno applicabili dal 1° aprile 2027

Il 30 settembre scorso la Banca d’Italia ha posto in consultazione le modifiche che intende apportare alla Circolare n. 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e alla Circolare n. 286/2013 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati). La consultazione resterà aperta fino al 30 novembre 2026.

L’intervento, ispirandosi ai principi di vigilanza equivalente[1] e proporzionalità[2], mira ad allineare la disciplina degli intermediari iscritti all’albo ex art. 106 TUB (leasing, factoring, credito al consumo, ecc.) alle più recenti modifiche del quadro regolamentare applicabile al settore bancario e a introdurre gli adeguamenti tecnici resi necessari dalle esigenze emerse in sede di supervisione. In particolare, le modifiche alla Circolare n. 288 tengono conto delle novità introdotte dal CRR3, dalla CRDVI e dal Regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), con l’obiettivo di assicurare un trattamento omogeneo dei rischi e delle attività analoghe.

Le modifiche alla Circolare n. 288 rispondono all’esigenza di:

1. estendere agli intermediari 106 le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3) e dei relativi orientamenti EBA. In particolare, viene allineata, con alcuni aggiustamenti in coerenza con il principio di proporzionalità, la disciplina in materia di rischio di credito, rischio operativo, rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), grandi esposizioni, output floor e esposizioni verso le cripto-attività. Con riferimento al rischio di credito, vengono estese le regole relative ai metodi standardizzati e IRB (Internal Rating Based) e alle tecniche di mitigazione del rischio (Credit Risk Mitigation, CRM)[3]. Restano confermate le specificità previste dalla Circolare n. 288 per i crediti commerciali acquistati pro solvendo nonché il trattamento di favore per le esposizioni verso OICR assunte prima del 24 dicembre 2020. Sul rischio operativo, l’intervento dell’Organo di vigilanza è volto ad allineare la disciplina applicabile agli intermediari 106 al CRR3 e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea. L’allineamento comporta l’adozione di un unico approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti di capitale (Standardised Measurement Approach, SMA)[4], in sostituzione dei precedenti metodi di misurazione (Basic Indicator Approach, BIA; Standardised Approach, TSA); Alternative Standardised Approach, ASA); Advanced Measurement Approach, AMA). In materia di grandi esposizioni, si modifica il parametro di calcolo del limite di esposizione della specie, basato esclusivamente sul capitale di classe 1 (Tier 1), prevedendo una disposizione transitoria di un anno. Sono inoltre estese agli intermediari 106 le regole sui clienti connessi e sulle esposizioni verso schemi di investimento previste, rispettivamente, dal Regolamento (UE) 2024/1728 e dagli Orientamenti EBA del 2017 sui clienti connessi, nonché dal Regolamento delegato (UE) 1187/2014. In merito al rischio di aggiustamento della valutazione del rischio di credito (Credit Valuation Adjustment, CVA)[5], si applica agli intermediari 106 la normativa che prevede l’utilizzo di metodologie di calcolo per il requisito di capitale (Base, Semplificata e Standard), eliminando il ricorso ai modelli interni. Viene proposto di estendere la disciplina in materia di output floor agli intermediari 106 che adottano modelli interni[6]. In analogia con quanto previsto per le banche, agli intermediari 106 si applica la discrezionalità nazionale introdotta dalla legge 91/2025, che consente di derogare all’applicazione dell’output floor a livello individuale e sub-consolidato, a patto che il requisito sia rispettato al più alto livello di consolidamento nazionale. Quanto alle esposizioni verso le cripto-attività, è esteso il trattamento transitorio di cui all’art. 501-quinquies del CRR[7];

2. dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRDVI) in materia di cessioni di rapporti giuridici in blocco e trasferimenti rilevanti di attività e passività. Più in dettaglio, con riguardo alle cessioni dei rapporti giuridici in blocco, viene soppresso l’obbligo di preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, mentre, con riferimento ai trasferimenti rilevanti, viene introdotto l’obbligo di una preventiva comunicazione all’Organo di vigilanza, da effettuare con congruo anticipo rispetto al compimento dell’operazione da parte del cedente, del cessionario o di entrambi, in caso di superamento della soglia. Si soggiunge al riguardo che, in attesa che la nuova disciplina diventi effettiva, la Banca d’Italia ha pubblicato, in data 8 ottobre scorso, un Provvedimento che abroga già da ora l’obbligo di autorizzazione e lo sostituisce con una comunicazione preventiva;

3. estendere agli intermediari 106 le disposizioni relative al rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali (CCP), come previsto dalla Direttiva (UE) 2024/2994. Nello specifico, gli intermediari 106 dovranno dotarsi sia di processi efficaci per identificare, gestire, monitorare e segnalare tale rischio, sia di adeguati presidi organizzativi;

4. allineare le disposizioni al d.lgs. 23/2025 (Decreto DORA), di attuazione del Regolamento (UE) n. 2022/2554, il quale, unitamente ai relativi atti delegati, si applicherà anche agli intermediari 106, a partire dal 1° gennaio 2027. Poiché il decreto DORA stabilisce che le regole si applichino agli intermediari 106 secondo un regime semplificato[8], viene proposta l’abrogazione delle disposizioni sul sistema informativo e sulla gestione del rischio ICT (Information and Communication Tecnology), nonché del procedimento amministrativo relativo al divieto di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti;

5. semplificare la disciplina sul rischio di interesse nel portafoglio bancario (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB), confermando la metrica e la soglia utilizzate per individuare gli intermediari maggiormente esposti al rischio attraverso il Supervisory Outlier Test (SOT)[9], razionalizzando il perimetro di applicazione per prevederne la verifica esclusivamente al massimo livello di consolidamento e introducendo, infine, alcuni aggiornamenti tecnici nelle modalità di determinazione dell’indicatore di esposizione al rischio, tra cui la rimozione del vincolo di non negatività negli scenari di ribasso dei tassi di interesse;

6. rivedere la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo per gli intermediari 106 che svolgono attività di servicing nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Il nuovo requisito è determinato assumendo il maggiore tra: i) una componente commisurata alle masse gestite (Asset Under Management, AUM), calcolata applicando un’aliquota dello 0,02 per cento alla parte eccedente i 250 milioni di euro, fino a un massimo di 10 milioni di euro; e ii) una componente a fronte degli “altri rischi” pari al 25 per cento dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio. Dato che il nuovo requisito non si cumula con quello ordinariamente previsto dal CRR a fronte del rischio operativo, la copertura patrimoniale richiesta al servicer è pari al maggiore tra il nuovo requisito e quello risultante dalla disciplina ordinaria del rischio operativo prevista dal CRR.

Parallelamente, l’Organo di vigilanza propone la modifica della Circolare n. 286 per estendere agli intermediari 106 i nuovi schemi segnaletici per le banche redatti dall’EBA (c.d. COREP versione 4.0), con alcune semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi, in ossequio al principio di proporzionalità.

Le modifiche proposte sono accompagnate da un’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) per valutare i costi e i benefici derivanti dall’aggiornamento della disciplina prudenziale degli intermediari 106. L’AIR considera due opzioni regolamentari: il mantenimento del vigente quadro regolamentare e l’aggiornamento della Circolare n. 288 mediante l’allineamento alle previsioni del CRR, fatta salva la necessità di introdurre modifiche mirate per tenere conto delle specificità operative della categoria.

Nel complesso, l’aggiornamento della disciplina, pur comportando a regime un aumento medio degli attivi ponderati di circa lo 0,6 per cento e una riduzione del CET 1 ratio (CET1/RWA) di quasi 9 punti base, rappresenta l’opzione più idonea, in quanto rafforza la coerenza del framework prudenziale con quello applicabile alle banche, assicura parità di condizioni tra le categorie di intermediari (level playing field) e contribuisce ad allineare i requisiti patrimoniali al rischio effettivo assunto dagli intermediari. Appare tuttavia necessario – osserva la Banca d’Italia – introdurre un regime transitorio (di tre anni) al fine di consentire un adeguamento graduale alle nuove regole.

Le nuove disposizioni previste dalla Circolare n. 288 saranno applicabili dal 1° aprile 2027, data da cui decorreranno anche i periodi transitori relativi al rischio di credito, al rischio operativo, all’output floor, alle grandi esposizioni e al requisito operativo per i servicer di cartolarizzazione. Le nuove segnalazioni saranno operative a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 2027. Per gli intermediari 106 che hanno aderito al regime volontario di applicazione del CRR3, restano ferme le decorrenze previste dal CRR3.

[1] Tale principio garantisce che soggetti che svolgono attività simili o che presentino rischi analoghi siano sottoposti a un regime di vigilanza avente la stessa efficacia e rigore, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dalla categoria di appartenenza.

[2] Il principio in parola stabilisce che le regole, i controlli e le aspettative delle autorità di vigilanza devono essere modulati in base alle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (dimensioni, complessità operativa e profilo di rischio).

[3] Le tecniche di CRM consentono alle banche di ridurre il rischio associato alle esposizioni creditizie e di conseguenza l’assorbimento del capitale a fronte del rischio di credito. Il CRR3 rivede i coefficienti di scarto di garanzia applicabili nell’ambito del metodo integrale, calibrandoli in modo più granulare in base alla volatilità del mercato, alla durata e alla tipologia dell’attività data in pegno. Aggiorna inoltre i valori delle LGD e i relativi sconti applicabili alle garanzie nei modelli interni.

[4] Il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è il risultato del prodotto di due fattori: il BIC (Business Indicator Component) e l’ILM (Internal Loss Multiplier). Il BIC misura quanto una banca sia potenzialmente esposta al rischio operativo ed è dato dalla somma di tre aggregati: proventi da interessi, leasing e dividendi (ILDC, Interest Lease and Dividend Component), ricavi da servi (SC, Services Component) e proventi finanziari (FC, Financial Component). Per ciascuno di essi, il dato di bilancio medio degli ultimi tre anni verrà moltiplicato per un coefficiente che varia dal 12 al 18 per cento a seconda delle dimensioni aziendali. L’ILM misura quanto la banca in passato sia stata in grado di controllare i rischi operativi e tiene conto delle evidenze storiche sulle perdite subite negli ultimi dieci anni. Le banche che hanno registrato poche perdite vengono premiate con un minore requisito di capitale.

[5] Il rischio di CVA è il rischio di perdite derivanti dal deterioramento del merito creditizio della controparte in contratti derivati OTC (Over the Counter). Il CRR3 ha introdotto tre nuovi metodi per il rischio di CVA: lo standardised approach (SA-CVA), il basic approach (BA-CVA) e il l’approccio semplificato (semplified approach). L’approccio SA-CVA si basa su sensibilità ai fattori di rischio di mercato. Per utilizzare tale approccio le banche devono munirsi dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza e soddisfare una serie di requisiti, tra cui l’istituzione di unità organizzative dedicate alla gestione globale e alla copertura del rischio di CVA. L’approccio BA-CVA applica pesi di rischio predefiniti basati sul merito creditizio della controparte e su fattori di scadenza. L’approccio semplificato, infine, si applica solo a banche di minori dimensioni o con un’operatività in derivati ridotta.

[6] Il CRR3 ha introdotto un “limite minimo” alle attività ponderate per il rischio (RWA) calcolate dalle banche che utilizzano i modelli interni, con l’obiettivo di ridurre la variabilità non giustificata delle RWA e rafforzare la comparabilità dei requisiti patrimoniali tra intermediari con profili di rischio analoghi. In pratica, si stabilisce che l’ammontare dei requisiti di capitale calcolati dalle banche con l’ausilio dei modelli interni non possa risultare inferiore al 72,5 per cento di quello che si otterrebbe applicando i metodi standardizzati.

[7] In via transitoria, le banche devono calcolare i requisiti di capitale per tali esposizioni come segue: i) le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate (EMT) sono trattate come esposizioni verso le attività tradizionali che rappresentano; ii) alle esposizioni verso token collegati ad attività (ART) i cui emittenti sono conformi al Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) e che si riferiscono a una o più attività tradizionali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 per cento; iii) alle esposizioni alle cripto-attività diverse da quelle di cui alle lettere i) e ii) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 1.250 per cento, riflettendo l’elevata volatilità e i rischi intrinseci del settore.

[8] Il regime semplificato è disciplinato dall’art. 16 del Regolamento DORA e si basa sul principio di proporzionalità. Sono assoggettate al regime semplificato le microimprese del settore finanziario (con meno di 10 addetti e un fatturato annuo o bilancio totale non superiore a 2 milioni di euro9, le imprese di investimento piccole e non interconnesse, gli IP e gli IMEL che beneficiano di esenzioni specifiche previste dalle rispettive direttive europee e i piccoli enti pensionistici aziendali o professionali. Gli operatori sopraindicati possono adottare un sistema di gestione dei rischi informatici meno complesso e strutturato rispetto agli standard ordinari previsti dagli articoli da 5 a 15 del Regolamento DORA.

[9] Il SOT è uno strumento di vigilanza bancaria attraverso il quale le Autorità di regolamentazione valutano l’esposizione delle banche all’IRRBB nell’ambito del processo di revisione e valutazione aziendale (SREP). Il test è volto a identificare le banche “outlier”, ovvero quegli intermediari che presentano profili di vulnerabilità o anomalie nella gestione dei tassi d’interesse, tali da compromettere la stabilità patrimoniale o reddituale in caso di variazioni improvvise e marcate dei tassi di mercato. Il test simula una serie di scenari avversi sui tassi di interesse definiti dall’EBA e valuta l’impatto su due specifici indicatori: EVE (Economic Value of Equity) e NII (Net Interest Income). Il primo misura la variazione del valore economico del capitale a lungo termine a seguito di shock sui tassi. Se la perdita è superiore al 15 per cento del capitale di classe 1, la banca viene classificata come “outlier” e quindi soggetta a misure correttive (ad es. requisiti di capitale aggiuntivi). Il secondo indicatore misura la variazione del reddito netto da interessi atteso nell’arco di dodici mesi. Una diminuzione del margine d’interesse superiore al 2,5 per cento del capitale di classe 1 viene considerata una perdita rilevante.

Come citare questo articolo Antonio Pezzuto, “Intermediari finanziari ex art. 106 TUB: in consultazione le nuove regole di vigilanza”, Magistra Banca e Finanza, 20 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/intermediari-finanziari-ex-art-106-tub-in-consultazione-le-nuove-regole-di-vigilanza/. Copia citazione Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.