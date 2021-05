Brevi note sulla compensazione da parte della banca dei saldi a debito ed a credito di più rapporti in essere con il correntista

© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza autorizzazione. È consentito il link diretto a questo articolo.

Di Maurizio Tidona, Avvocato

L’art. 1853 c.c. dispone che se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario. [1]

L’art. 1853 c.c. consente pertanto principalmente alla banca, che ne ha maggiore interesse, di estinguere il proprio credito con un corrispettivo credito del cliente, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del correntista o necessità di un intervento giudiziale.

L’art. 1853 c.c. è stato propriamente disegnato dal legislatore allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito, che risulti a debito del cliente, quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due contrapposte parti (Cass. n. 1445/2020 [2]).

La legge fa salva, nei modi che vedremo, la volontà contraria di una delle due parti (ossia del correntista, non avendo la banca interesse ad una manifestazione contraria ad una facoltà prevista in suo specifico favore).

I contrapposti crediti (uno della banca e l’altro del cliente) devono essere entrambi esigibili, non essendo richiesto che i rapporti a cui accedono siano già chiusi.

Dal lato attivo del cliente, l’esigibilità si ha, ad esempio, relativamente al saldo positivo di un conto corrente bancario, che è per definizione immediatamente disponibile per il cliente.

Dal lato passivo del cliente, l’esigibilità si ha invece quando la banca abbia diritto a domandare immediatamente il pagamento; si pensi ad una concessione di credito scaduta, ad uno scoperto di conto (per definizione, non autorizzato), alla sussistenza di rate di mutuo inadempiute, oppure – passando all’attualità dell’anatocismo – agli interessi passivi contabilizzati dalla banca il 31 dicembre di ogni anno, divenuti ex lege esigibili per la banca dal successivo 1° marzo (così l’art. 120 TUB e la Delibera CICR di attuazione del 3 agosto 2016) nel caso in cui il cliente non abbia dato alla banca una specifica autorizzazione (nella specie del “consenso espresso”) all’addebito nel conto (tali interessi sono per legge immediatamente esigibili per la banca, a far data dal 1° marzo).

In tutte queste ipotesi la banca è legittimata, senza alcun intervento o consenso esterno, a compensare (e cioè estinguere) automaticamente il proprio debito (per somme disponibili per il cliente) con il proprio credito (somme che la banca abbia diritto di domandare immediatamente al cliente, e cioè tutte quelle esigibili nei casi anzidetti o similari).

La Cassazione ha confermato che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall’art. 1853 c.c. citato, non richiede che si tratti di conti chiusi, ma che siano soltanto esigibili i contrapposti crediti (sez. I, 14/01/2016, n. 512).

La banca può attuare la compensazione molto semplicemente, mediante la mera annotazione nei rispettivi conti dell’operazione, ed in particolare attraverso l’immissione del saldo di un conto, come posta passiva, nel saldo dell’altro conto (se entrambi, si ripete, siano esigibili).

La compensazione ex art. 1853 c.c. richiede comunque una dichiarazione di volersene avvalere, non potendo essere rilevata d’ufficio. [3]

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per attuare la compensazione non è necessaria “che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del debito”. (ex multis: Cass. n. 12953/2016; Cass. 10335/2014).

Apparentemente contraria a tale assunto è una precedente pronunzia della Cassazione (sez. I. n. 10208 del 3 maggio 2007), che ha affermato, incidenter tantum, la necessità che i conti o rapporti di cui all’art. 1853 c.c. siano entrambi chiusi prima che la banca possa procedere alla compensazione dei rispettivi saldi. [4]

La Cassazione, con tale pronunzia, ha sì ritenuto che “la compensazione presuppone l’esigibilità dei rispettivi crediti e, quindi, la chiusura dei conti o dei rapporti tra banca e cliente”, proseguendo però che “nella specie, affinché potesse operare la compensazione, occorreva che la banca deducesse e provasse – come non risulta sia accaduto – l’avvenuta chiusura dei conti, con la conseguenza che, in difetto di prova sul punto, correttamente è stato ritenuto che il giroconto non poteva avere effetti diversi da quelli che sarebbero derivati dal versamento effettuato dal terzo direttamente sul conto presso la filiale di Milano, e cioè essere qualificata come rimessa con effetti solutori”.

Quello che qui la Corte ha ritenuto è in ultimo una carenza di prova da parte della banca in punto di concreta esigibilità dei rispettivi saldi; esigibilità che però non consegue soltanto alla chiusura ma anche ad ogni altra concreta situazione in cui il saldo di pertinenza dell’uno sia esigibile dall’altro.

Abbiamo già portato alcuni esempi concreti di immediata esigibilità di un saldo, a prescindere dalla chiusura o meno del rapporto a cui il saldo acceda; e quindi, tra gli altri: una concessione di credito scaduta, uno scoperto di conto, la sussistenza di rate di un mutuo inadempiute, oppure gli interessi passivi contabilizzati al 31 dicembre di ogni anno, divenuti ex lege esigibili per la banca al successivo 1° marzo nel caso in cui il cliente non abbia rilasciato alla banca un “consenso espresso” all’addebito nel conto (come previsto all’art. 120 TUB ed alla Delibera CICR del 3 agosto 2016).

La sentenza citata esprime quindi sostanzialmente lo stesso principio di quello che la Corte ha espresso più recentemente con la sentenza n. 512 del 14 gennaio 2016, e cioè che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente è possibile non solo quando si tratti di conti chiusi ma anche quando i contrapposti crediti siano comunque esigibili.

L’art. 1853 c.c. prevede la possibilità di una manifestazione di volontà di segno contrario alla compensazione prevista ex lege in favore dell’altra. [5]

Manifestazione di segno contrario che deve essere però espressamente pattuita tra le parti, nel contratto oppure in un successivo documento, in espresso ossequio a quanto affermato nella norma.

Quanto abbiamo scritto è relativo alla legittimità della compensazione operata dalla banca ai sensi dell’art. 1853 c.c., nei rapporti diretti con il proprio correntista in bonis.

In merito alla eventuale revocabilità fallimentare di una siffatta compensazione, nel caso concreto in cui il correntista fallisca successivamente, la Cassazione ha affermato che l’estinzione del debito da parte della banca, con tali modalità, non è un pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67 legge fallimentare. [6]

L’operazione costituisce difatti, per la Corte, una compensazione ammessa dall’art. 56 legge fallimentare, tra il credito della banca verso il cliente, poi fallito, ed il debito della stessa banca nei confronti di quest’ultimo. [7] [8]

Anche in tale ipotesi la compensazione è pertanto efficacemente attuata dalla banca e non è revocabile neppure in caso di successivo fallimento del correntista, sempre che i saldi dei rispettivi rapporti fossero esigibili al momento dell’annotazione in conto.

