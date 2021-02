Le differenze tra fideiussione bancaria e contratto autonomo di garanzia: l’obbligo del garante di pagare immediatamente senza possibilità di portare eccezioni

Di Maurizio Tidona, Avvocato

Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni (“senza eccezioni”).

Rimane possibile in tal caso al garante la sola exceptio doli, e cioè l’eccezione che il creditore abbia agito con dolo al fine di indurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l’adempimento.

Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è l’assoluta mancanza – nel primo – dell’elemento dell’accessorietà rispetto al rapporto principale; questo a differenza della fideiussione, che è invece sempre rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale, ed allo stesso inscindibilmente legato.

Pertanto, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.

– Cass., sez. un., sent. n. 3947/2010:

“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale. (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”.

Più recentemente, sempre la Cassazione:

– Cass., sez. I, sent. n. 32402/2019 [1]:

“A differenza della fideiussione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.

Al contratto autonomo di garanzia non è di conseguenza applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale.

In relazione alla possibilità di qualificare un impegno, anche eventualmente titolato “fideiussione”, quale “contratto autonomo di garanzia”, la Cassazione ha ritenuto che già il solo inserimento nell’impegno di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, sempre che non preveda comunque una possibilità residua per il garante di portare eccezioni. [2]

L’assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni esclude pertanto l’elemento dell’accessorietà nel negozio e che qualifica quest’ultimo quale contratto autonomo di garanzia, con rinunzia preventiva ad ogni e qualsiasi contestazione al credito vantato dalla banca.

Per far questo è necessario che il contratto di garanzia (che sia chiamato “contratto autonomo di garanzia” o “fideiussione”, non rileva la titolazione) preveda espressamente l’inciso “senza eccezioni” e neghi comunque, in deroga all’art. 1945 c.c., la facoltà per il garante di opporre eccezioni al creditore. [3]

Al contratto autonomo di garanzia, se non diversamente pattuito, non si applicherà, come abbiamo visto, neppure quanto dispone l’art. 1957 c.c. [4] sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente (entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale) le sue ragioni nei confronti del debitore principale. [5]

L’art. 1957 c.c. si fonda difatti sull’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale; collegamento che non sussiste in caso di garanzia a prima richiesta.

Se le parti abbiamo previsto comunque di ritenere applicabile l’art. 1957 c.c., ciò non varrebbe ad escludere la qualificazione di contratto autonomo di garanzia al rapporto, atteso che in tal caso alla garanzia a prima richiesta si aggiungerebbe un diritto del garante, di norma non previsto. [6]

Note:

