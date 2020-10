Le problematiche relative al superamento del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario: rischi di nullità del contratto, perdita del privilegio fondiario, dubbi sulle garanzie integrative utilizzabili ed altri casi problematici

Di Maurizio Tidona, Avvocato

L’art. 38 del Testo Unico Bancario dispone che:

“1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi , nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.

In applicazione di quanto previsto all’art. 38, comma 2, TUB è intervenuta la Delibera CICR del 22 aprile 1995, il cui art. 1 stabilisce:

“ L’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi . (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento , qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d‘Italia”.

Le garanzie integrative ammesse sono quelle esattamente individuate nella Delibera CICR del 22/4/1995, in attuazione dell’art. 38 TUB:

– “fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato”.

La Banca d’Italia , con il Comunicato titolato “Garanzie integrative per il credito fondiario” pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 76 del 2 aprile 2005, ha confermato l’esclusività di tali garanzie. [1]

Per la Banca d’Italia, nel Comunicato citato:

“Le garanzie integrative devono consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, con conseguente possibilità di ridurre il livello di copertura della garanzia ipotecaria.”.

Ed inoltre, devono in particolare:

“- essere direttamente riferibili alla singola operazione di finanziamento;

– coprire esplicitamente le perdite derivanti dal mancato pagamento del debitore per la quota fissata contrattualmente;

– prevedere che il loro utilizzo non sia in alcun modo condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi dall’inadempimento del debitore;

– non essere revocabili dal garante;

– essere escutibili tempestivamente e a « prima richiesta »”.

Per tali ragioni, la Banca d’Italia così conclude nella Circolare citata:

“Non sono pertanto idonee le garanzie integrative che prevedono il pagamento alla banca solo al termine delle procedure esecutive (quindi dopo la vendita dell’immobile) o che consentono al garante di opporre il beneficio della preventiva escussione del debitore “.

Le fideiussioni rilasciate da società non bancarie o assicurative, oppure da persone fisiche, non costituiscono “garanzie integrative” valide ai fini dell’innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall’80% al 100% del valore dell’immobile ipotecato:

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11201 del 9 maggio 2018 :

“Tra le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito – come indicate dalla Banca d’Italia (in G.U. n. 76, 2 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR – non rientra la fideiussione prestata da semplici società a responsabilità limitata o da persone fisiche. Del resto, il livello di affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario (cfr. sul punto la già citata pronuncia di Cass., n. 9079/2018)”. [2]

– Cassazione civile, sez. I, sent. n. 9079 del 12 aprile 2018 :

“Nelle operazioni di mutuo fondiario (art. 38 TUB), possono fungere da «garanzie integrative» ai fini dell’innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall’80% al 100% del valore dell’immobile ipotecato, solo determinate tipologie di garanzie (delibera CICR 22 aprile 1995), il cui livello di affidabilità patrimoniale si attesti sulla linea di quella data dallo Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune imprese disciplinate dal TUB , e che siano altresì ritenute idonee sulla base dei criteri generali predisposti dalla Banca d’Italia (in G.U. 2 aprile 2005, n. 76). Non rientra tra le garanzie utilizzabili in proposito la fideiussione prestata dal socio della società debitrice principale”.

Le uniche garanzie integrative ammesse sono pertanto quelle esattamente individuate nella Delibera CICR del 22/4/1995, in attuazione dell’art. 38 TUB:

“fideiussioni bancarie [ quelle rilasciate da banche ], polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato”.

Premesso questo possiamo passare adesso alla tematica del superamento del limite di finanziabilità, come sopra individuato.

La Cassazione, con la sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017 , con una brusca virata di bordo, mutando d’emblée il proprio precedente e consolidato orientamento [3] [4] , ha affermato che:

il contratto di mutuo fondiario è affetto da nullità nel caso in cui sia superato il limite di finanziabilità individuato dall’art. 38 del Testo Unico Bancario, in combinato disposto con l’art. 1 della Delibera CICR del 22/4/1995, e cioè l’80% del valore dei beni ipotecati (o del costo delle opere da eseguire sugli stessi), elevabile fino al 100%, qualora vengano prestate garanzie integrative. [5]

E questo in quanto, con un notevole revirement:

“la prescrizione dei limiti di finanziabilità (…) si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi “ fondiario “.

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17352 del 13/7/2017 :

“Col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all’art. 38, comma 2, del T.U.B. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento , quanto e soprattutto sul versante dell’ oggetto del finanziamento fondiario eccessivo. Le esposte considerazioni si palesano dirimenti al fine di ribaltare l’orientamento fin qui affermatosi”. [6]

Il principio della nullità del contratto di mutuo concluso in violazione del limite di finanziabilità è stato confermato dalla più recente giurisprudenza di Cassazione. [7]

Si vedano ex multis:

– Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17439 del 28/6/2019 :

“In tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, comma 2 come stabilito dalla Banca d’Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi per l’applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta certamente, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell’intero contratto, salva la sua conversione ai sensi dell’art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio, la non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo, ai sensi del richiamato D.lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1”.

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6586 del 16/3/2018 :

“Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2 T.U.B. e della conseguente delibera del Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario ”. [8]

– Cass., sez. I, sent. n. 11201 del 9 maggio 2018 (conf.: Cass. n. 22466 del 24 settembre 2018):

“Detto limite si pone, per contro, come elemento interno, strutturale della fattispecie rappresentata dal mutuo fondiario. Il superamento del limite di finanziabilità è determinativo della nullità del mutuo fondiario . Il Collegio intende confermare l’orientamento appena indicato (e già raccolto da Cass., 6 marzo 2018, n. 6586) e dare continuità allo stesso.”. [9]

Per tutto quanto premesso, per la giurisprudenza attuale di legittimità, il contratto di mutuo fondiario è affetto da nullità nel caso in cui sia superato il limite di finanziabilità individuato dall’art. 38 del Testo Unico Bancario, in combinato disposto con l’art. 1 della Delibera CICR del 22/4/1995, e cioè l’80% del valore dei beni ipotecati (o del costo delle opere da eseguire sugli stessi), elevabile fino al 100%, qualora vengano prestate garanzie integrative. [10]

La stessa Cassazione però, con un principio di diritto oramai acquisito – ex multis: Cass, n. 29745/2018, n. 11201/2018, n. 6586/2018, n. 22466/2018, n. 17352/2017 – ha offerto anche una via di uscita alla banca mutuante.

La Cassazione difatti, pur affermando la nullità del mutuo fondiario che abbia superato il prescritto limite di finanziabilità, ha comunque ritenuto che:

è pur sempre possibile la conversione del mutuo invalido in altro finanziamento avente natura di mutuo ordinario, con mantenimento del privilegio ipotecario .

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17352 del 13 luglio 2017 :

“Ferma allora la nullità del contratto di mutuo fondiario, l’unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso (art. 1424 cod. civ.)”. [11]

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22466 del 24 settembre 2018 :

“Come condivisibilmente statuito da Cass. n. 17352 del 2017, lo sconfinamento del limite di finanziabilità, che conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, mantiene intatta la possibilità di conversione del mutuo fondiario in un ordinario finanziamento , ove ne risultino accertati i presupposti, sicché, ferma la nullità del contratto di mutuo fondiario, l’unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso (ex art. 1424 c.c.)” (nella specie, era contestato il riconoscimento del privilegio ipotecario al mutuo concesso con superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB).

La Cassazione individua però un esatto “ paletto ” temporale entro il quale la banca possa ottenere la sanatoria del contratto di mutuo nullo , da non superare se non si voglia perdere il diritto alla conversione del contratto.

La Cassazione ritiene cioè che, per ottenere la conversione del contratto nullo in altro finanziamento ipotecario valido, sia essenziale che la relativa istanza di conversione sia portata dalla banca tempestivamente , e cioè nel primo momento utile dopo l’eccezione della nullità (che potrebbe essere portata, in ultimo, da parte del mutuatario, dal terzo datore di ipoteca e/o da una curatela fallimentare) (sentenza citata: Cass. n. 17352/2017).

L’istanza di conversione del contratto nullo si deve cioè portare subito dopo l’eccezione o rilevazione della nullità, ed in difetto di tale istanza processuale (o se la stessa sia portata tardivamente, il che è equivalente agli effetti che qui interessano) la conversione del mutuo fondiario nullo non può più essere dichiarata dal giudice.

– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22466 del 24/9/2018 :

“Il creditore ipotecario, avvedutosi della nullità del mutuo fondiario, intenda farlo valere come mutuo ipotecario, la questione si traduce nel verificare se la domanda di conversione (alla quale è parificabile la nuova qualificazione assegnata dal creditore in sede di opposizione) possa per la prima volta essere introdotta nel giudizio di opposizione . La risposta è senz’altro affermativa . Infatti nel momento in cui la rilevazione della nullità avvenga da parte del giudice delegato in sede di verifica del passivo, l’istanza di conversione (che secondo Sez. U. n. 26242 del 2014 non può mai avvenire ad iniziativa officiosa) dovrà necessariamente essere avanzata (sempre che della conversione sostanziale sussistano i presupposti) nella prima difesa successiva alla rilevazione della nullità , ossia nel giudizio di opposizione, a meno di non vanificare del tutto la portata conservativa dell’art. 1424 c.c. Tale principio, del resto, risulta espressamente affermato dalla richiamata sentenza n. 17352 del 2017 che ha riconosciuto che “ l’istanza di conversione è certamente ammissibile ove sia avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità ” e che “diversamente allora da quanto affermato dal tribunale, una simile istanza ben poteva essere formulata per la prima volta con il ricorso in opposizione allo stato passivo , una volta appurato che il credito era stato ammesso a cagione della nullità del contratto di mutuo fondiario e dell’annessa ipoteca“.

Pertanto, nell’orientamento di legittimità attuale (peraltro consolidato), il mutuo fondiario dichiarato nullo per avere esso superato il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, anche per insufficienza delle garanzie aggiuntive, può essere convertito in un ordinario finanziamento ipotecario , nel rispetto dell’art. 1424 c.c., secondo cui il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. [12]

La conversione in un contratto diverso è stabilita dall’art. 1424 c.c.

– Art. 1424 (Conversione del contratto nullo) c.c. :

“[I]. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.

Si segnala, per completezza, che il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1389 del 19 ottobre 2018 , ha affermato di non condividere il recente orientamento inaugurato dalla Cassazione con la sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017, sostenendo che la regola di cui all’art. 38 del TUB al contrario configura una specifica regola di vigilanza prudenziale posta a presidio della stabilità della banca contro i rischi di insolvenza dei debitori, che nel profilo privatistico, in caso di superamento del limite, non pone una questione di invalidità dell’atto, ma solleva un diverso problema di qualificazione della fattispecie, e quindi, eventualmente, di sua riconduzione in un tipo alternativo (mutuo ipotecario) che pur sempre costituisce un titolo esecutivo (Tribunale di Perugia, sentenza n. 1389 del 19/10/2018). [13]

Concludendo, in caso di contestazione di una qualche forma di invalidità del mutuo fondiario, anche per l’avere esso superato il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB, la banca, oltre che comprensibilmente sostenere che il limite non sia stato superato, deve:

nella prima difesa utile successiva all’eccezione (prima memoria o prima udienza, in ordine di tempo), pur affermando la validità ad ogni effetto del mutuo contestato, portare apposita istanza al giudice di conversione, ove una invalidità sia rilevata, del contratto nullo in un contratto diverso , nella specie quello del mutuo con garanzia ipotecaria , del quale esso contiene sicuramente i requisiti sia di sostanza che di forma, in quanto, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, esse lo avrebbero comunque voluto, se avessero conosciuto la causa di nullità.

Quali note finali si considerino anche i casi specifici dell’ esistenza di precedenti iscrizioni ipotecarie così come della contestazione del mutuatario che nel contratto non risulti indicato il valore del bene offerto in garanzia , entrambe le casistiche al fine di verificare il superamento del limite di finanziabilità

In relazione a precedenti iscrizioni ipotecarie , al fine di verifica del rispetto del limite di finanziabilità complessivo, l’art. 38, comma 2, TUB dispone che:

“La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti “.

L’art. 2 della Delibera CICR del 22/4/1995, già richiamata, disciplina l’ipotesi di questi “finanziamenti integrativi” disponendo che:

“le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all’importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente“.

La Cassazione ha confermato che tale regolamentazione è correttamente applicata anche nel caso in cui il mutuo concluso è destinato ad estinguerne uno precedente, sicché, non essendovi alcun capitale residuo da sommare a quello nuovo, il limite di finanziabilità deve considerarsi soltanto relativamente all’ultimo (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22466 del 24 settembre 2018).

In relazione invece all’ indicazione formale nel contratto di mutuo del valore del bene offerto in garanzia la Cassazione non la ritiene necessaria ai fini di validità del contratto di mutuo:

nel contratto di mutuo non è necessaria l’indicazione formale del valore del bene offerto in garanzia , neppure richiesta dalla normativa di trasparenza dei contratti bancari, non rientrando l’indicazione del valore dell’immobile nelle “condizioni” contrattuali di carattere economico richieste dall’art. 117 TUB (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 29745 del 19 novembre 2018 [14]).

