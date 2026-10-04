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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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La procura costituisce uno degli strumenti più frequentemente utilizzati per consentire a un soggetto di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro. Nei rapporti bancari, il suo impiego presenta questioni particolarmente delicate, soprattutto quando i poteri attribuiti al rappresentante sono molto ampi o quando la procura è rilasciata dall’amministratore di una società.

Nella procura devono essere individuati quali atti essa consenta effettivamente di compiere e se la forma adottata sia adeguata all’atto da concludere. Nel caso delle società, occorre anche stabilire fino a che punto l’amministratore possa attribuire poteri a un terzo senza comportare una sostanziale devoluzione della gestione dell’impresa.

Sotto questo profilo la distinzione tra procura generale e procura speciale è il primo punto da chiarire.

Procura generale e procura speciale

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui il rappresentato conferisce a un altro soggetto il potere di agire in suo nome e per suo conto.

La procura è generale quando attribuisce al rappresentante il potere di compiere una pluralità indeterminata di atti, presenti e futuri. È invece speciale quando riguarda uno o più atti determinati, specificamente individuati nel titolo.

L’ampiezza della procura generale non significa, però, che il rappresentante possa compiere qualsiasi atto. L’art. 1708 c.c., in materia di mandato, stabilisce che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se questi non sono espressamente indicati. Quando al rappresentante devono essere attribuite facoltà che incidano in modo significativo sul patrimonio del rappresentato, i poteri vanno quindi specificati con particolare cura.

Nel settore bancario la questione assume particolare rilievo, ad esempio, nella conclusione di finanziamenti, nella prestazione di garanzie, nelle transazioni, nelle rinunce a diritti e, più in generale, nelle operazioni che eccedono la gestione ordinaria dei rapporti.

Non è quindi sufficiente qualificare un documento come “procura generale” per ricavare da tale denominazione l’esistenza di ogni possibile potere rappresentativo.

La forma della procura

Un secondo principio fondamentale è posto dall’art. 1392 c.c., secondo il quale la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Si tratta del principio di corrispondenza formale tra procura e negozio da compiere. Quando l’atto richiede una determinata forma, il medesimo requisito deve essere rispettato anche nel conferimento del potere rappresentativo.

La regola riguarda soprattutto le procure speciali. Se l’atto che il rappresentante è chiamato a concludere richiede una forma vincolata, anche la procura deve rispettarla. Quando invece l’atto non è soggetto a particolari requisiti formali, il potere può essere conferito con forme meno solenni.

L’esame della procura non può quindi essere separato da quello dell’atto che il procuratore intende compiere.

Revoca della procura e conoscenza da parte dei terzi

Un ulteriore profilo riguarda la cessazione del potere rappresentativo. La procura può estinguersi, tra l’altro, per il compimento dell’atto nel caso di procura speciale, per revoca del rappresentato, per rinuncia del rappresentante e per morte del rappresentato.

Nei rapporti con i terzi, la regola è dettata dall’art. 1396 c.c., che distingue due ipotesi. Per le modificazioni e la revoca della procura dispone che “devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto”. Per le altre cause di estinzione stabilisce che “Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate”. Nel primo caso la prova grava sul rappresentato e riguarda la conoscenza effettiva del terzo. Il criterio della colpa opera soltanto per le cause di estinzione diverse dalla revoca, mentre modificazioni e revoca seguono il regime della conoscenza effettiva.

La distinzione tra l’esistenza della revoca e la sua opponibilità pesa soprattutto nei rapporti continuativi. Non è sufficiente che il rappresentato abbia deciso di far cessare i poteri del procuratore, poiché occorre stabilire anche il momento in cui tale volontà diviene opponibile al terzo.

Nel settore bancario la questione ha un peso particolare, perché il procuratore può impartire disposizioni destinate a produrre effetti patrimoniali immediati e la banca deve rilevare tempestivamente l’esistenza, la modifica e la cessazione dei poteri rappresentativi.

Quando la procura è rilasciata da un imprenditore per atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, la disciplina generale cede a quella della pubblicità commerciale. L’art. 2209 c.c. estende le regole dettate per l’institore ai procuratori “i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa”. Per costoro l’art. 2207 c.c. prevede che gli atti di limitazione o di revoca “devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. L’art. 2206, secondo comma, c.c. aggiunge che, se la procura non è iscritta, “la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare”.

La procura dell’imprenditore individuale

Una situazione particolare si presenta quando la procura è rilasciata da una persona fisica che esercita un’impresa individuale.

L’impresa individuale non è un soggetto giuridico distinto dall’imprenditore. L’intestazione di un rapporto a una ditta individuale o il suo collegamento alla partita IVA non separa, di per sé, il rapporto dalla persona fisica che esercita l’attività.

Non per questo qualsiasi procura rilasciata dalla persona titolare dell’impresa individuale può essere utilizzata indistintamente per ogni atto relativo all’impresa. Il contenuto del titolo rappresentativo va interpretato e l’effettiva estensione dei poteri attribuiti va verificata in concreto. La verifica è necessaria soprattutto quando l’operazione eccede l’ordinaria amministrazione o quando la procura contiene limitazioni relative agli affari personali o, al contrario, all’attività imprenditoriale.

Il problema diviene ancora più evidente nei rapporti utilizzati promiscuamente per esigenze personali e imprenditoriali, nei quali la coincidenza soggettiva dell’intestatario non elimina i limiti oggettivi eventualmente previsti dalla procura.

Il problema delle procure rilasciate dagli amministratori di società

Ben diversa è la questione quando la procura viene conferita dall’amministratore di una società. Qui opera il principio secondo cui la funzione gestoria attribuita dalla legge agli amministratori non può essere integralmente trasferita, mediante una procura, a un soggetto estraneo all’organo amministrativo.

Il punto è stato affrontato da Cass., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24068, in un giudizio originato dalle sanzioni irrogate dalla Consob ai sindaci di una società quotata. Ai sindaci si contestava di non aver vigilato sul conferimento di una procura speciale a un ex amministratore dimissionario, che per suo tramite aveva conservato ampi poteri, tipici dell’amministratore delegato. La procura, rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione, consentiva tra l’altro di stipulare contratti fino a 12 milioni di euro per singola operazione, senza alcun limite di cumulo. Per questo la Corte l’ha qualificata come procura abdicativa. La Corte ha enunciato il principio secondo cui “All’amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.

La Corte muove dall’art. 2380-bis, primo comma, c.c., secondo cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale. Lo legge insieme all’art. 2381 c.c., che disciplina la delega di attribuzioni all’interno del consiglio e presuppone che i delegati siano amministratori. L’amministratore non può pertanto utilizzare una procura a favore di un terzo per spogliarsi, in sostanza, dei poteri e dei corrispondenti doveri connessi alla propria funzione.

Non è decisivo che l’atto sia denominato “procura generale”, “procura speciale” o “delega”, poiché rileva il contenuto effettivo dei poteri conferiti. Una procura formalmente speciale può presentare le medesime criticità di una procura generale quando, per accumulo, ampiezza, stabilità e rilevanza dei poteri attribuiti, finisce per trasformare il procuratore nel soggetto che concretamente gestisce l’impresa, come accaduto nel caso deciso dalla Cassazione.

Sulla portata della pronuncia si è soffermata Assonime (Il Caso n. 2/2024), che vi ha letto un’interpretazione restrittiva dell’orientamento favorevole alle procure gestorie conferite a terzi.

La procura speciale dell’amministratore resta possibile

Il limite alla devoluzione della funzione gestoria non impedisce all’amministratore di attribuire a terzi il potere di compiere determinati atti. La stessa Cassazione lo afferma espressamente, precisando che il principio non impedisce all’amministratore di delegare a un terzo il compimento di uno o più atti o lo svolgimento d’una attività, purché attraverso la delega, per ampiezza, rilievo economico e durata nel tempo, non si ponga in essere un succedaneo del potere d’amministrare la società, assegnato dalla legge esclusivamente agli amministratori. A sostegno la Corte richiama un proprio risalente precedente. Secondo quel precedente gli organi rappresentativi della società possono stipulare con terzi un mandato con rappresentanza limitato a determinate operazioni, con esclusione della sola procura generale ad negotia (Cass., sez. I, 5 novembre 1968, n. 3652).

Da un lato vi è il conferimento di poteri rappresentativi circoscritti, funzionali al compimento di determinate operazioni. Dall’altro vi è l’attribuzione di un complesso di poteri talmente esteso da trasferire, nella sostanza, l’esercizio della funzione amministrativa a un soggetto che amministratore non è.

La valutazione riguarda quindi la natura e il numero delle facoltà attribuite, la rilevanza economica delle operazioni consentite e la durata dell’incarico. Rileva in particolare la presenza di direttive preventive e di verifiche nel corso del mandato, che la Corte annovera espressamente fra gli indici della devoluzione. Una procura ampia, ma sorretta da istruzioni e controlli dell’organo amministrativo, si colloca diversamente da una procura che lascia il procuratore privo di vincoli.

Il principio è stato enunciato per la società per azioni. Nella società a responsabilità limitata l’art. 2475 c.c. non ripete la regola dell’esclusività della gestione in capo agli amministratori, ma riserva loro, in via esclusiva, l’istituzione degli assetti organizzativi. L’estensione del limite alla s.r.l. è quindi sostenibile in via interpretativa, ma la pronuncia non la afferma.

Il particolare rilievo della questione nei rapporti bancari

Le conseguenze più rilevanti della distinzione si manifestano nei rapporti bancari. Un procuratore può essere chiamato a disporre pagamenti, movimentare conti, sottoscrivere contratti, richiedere finanziamenti o compiere altri atti suscettibili di incidere in modo significativo sul patrimonio del rappresentato.

La presenza materiale di una procura non risolve il problema della legittimazione. Occorre considerare il soggetto che ha conferito il potere, l’estensione delle facoltà attribuite e gli eventuali limiti. Occorre considerare anche la forma richiesta per l’atto da compiere e, nelle società, la compatibilità del complesso dei poteri conferiti con la permanenza della funzione gestoria in capo agli amministratori.

Particolare attenzione richiedono inoltre le procure dalle quali non risulti chiaramente che l’amministratore abbia agito in nome della società e nella propria qualità di legale rappresentante. Il potere rappresentativo deve infatti essere riconducibile al soggetto che si intende rappresentare. La sentenza n. 24068/2022 è comunque stata resa nel giudizio sulle sanzioni irrogate dalla Consob ai sindaci e non si pronuncia sulla sorte dei contratti conclusi dal procuratore con i terzi.

Procura, delega bancaria e mera attività materiale non sono equivalenti

Occorre infine distinguere il procuratore dal soggetto che si limita a presentarsi materialmente presso la banca per svolgere una determinata attività. La consegna di denaro, assegni o altri valori non attribuisce, da sola, un potere generale di operare sul rapporto intestato a un altro soggetto.

Chi compie una mera attività materiale si trova in una posizione diversa da chi è autorizzato a manifestare volontà giuridicamente imputabili al titolare del rapporto, a impartire disposizioni, a ricevere informazioni o a modificare le condizioni dell’operazione. Anche sotto questo profilo la corretta qualificazione del titolo in forza del quale il terzo interviene nel rapporto assume importanza decisiva.

Conclusioni

Nell’operatività bancaria la procura non può essere trattata come un titolo dal contenuto indifferenziato. Per stabilire quali atti il rappresentante possa validamente compiere occorre considerare la distinzione tra procura generale e speciale, il principio di corrispondenza della forma previsto dall’art. 1392 c.c., l’individuazione dei poteri eccedenti l’ordinaria amministrazione, le regole sulla revoca e, per i procuratori che operano stabilmente per l’imprenditore, la pubblicità nel registro delle imprese.

Richiedono ancora maggiore attenzione le procure societarie. La giurisprudenza ammette il conferimento a terzi di poteri relativi ad atti o attività determinati, ma pone un limite nella sostanziale devoluzione della funzione amministrativa. Sulla qualificazione formale del documento prevale il contenuto concreto dei poteri.

Il confine decisivo, in tali casi, è quello tra la rappresentanza nell’esecuzione di determinate operazioni e il trasferimento sostanziale del potere di gestione.

Come citare questo articolo Maurizio Tidona, “Procure e operatività bancaria: limiti dei poteri del rappresentante tra persone fisiche, imprese e società”, Magistra Banca e Finanza, 4 ottobre 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/procure-e-operativita-bancaria-limiti-dei-poteri-del-rappresentante-tra-persone-fisiche-imprese-e-societa/. Attribuzione della fonte Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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