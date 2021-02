Superbonus 110% – La cessione alla banca del credito di imposta da Superbonus (Decreto Rilancio)

Di Maurizio Tidona, Avvocato

L’art. 119 [1] D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) [2] ha previsto per una determinata platea di soggetti (condomini, persone fisiche, Istituti Autonomi Case Popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni ONLUS e di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche) la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 110% (c.d. “Superbonus”) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per una serie specifica di interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (per l’elencazione degli interventi consentiti si vedano le ragioni a sostegno).

Quale alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio, l’art. 121 del Decreto Rilancio consente di scegliere tra due opzioni : [3]

a) lo sconto in fattura, corrispondente ad un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha realizzato gli interventi e dal medesimo recuperabile sotto forma di credito di imposta. Il credito di imposta può essere successivamente ceduto ad altri soggetti, tra cui le banche ed altri intermediari finanziari.

L’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento (art. 121 comma 1-bis).

b) trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, tra cui le banche ed altri intermediari finanziari.

– Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali), Decreto Rilancio:

“1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.

Prima di procedere alla cessione del credito d’imposta è essenziale che la banca verifichi la sussistenza dei presupposti legittimanti la detrazione di imposta.

In particolare è opportuno che la banca verifichi:

a) che l’intervento oggetto del Superbonus sia incluso tra quelli elencati all’art. 119 Decreto Rilancio ed aventi diritto alla detrazione pari al 110%(efficientamento energetico, isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici);

b) che il soggetto beneficiario sia incluso tra quelli elencati all’art. 119, comma 9 Decreto Rilancio ed aventi diritto alla detrazione fiscale(condomini, persone fisiche, Istituti Autonomi Case Popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni ONLUS e di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche);

c) che il soggetto beneficiario della detrazione fiscale non esercente attività di impresa abbia provveduto al pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscaledel soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

d) che vi sia stato il rilascio del visto di conformità (da parte di dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la detrazione fiscale. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti tecnici;

e) che vi sia stato il rilascio dell’asseverazione [4] (da parte dei tecnici abilitati) del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute.

Il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione sono presupposti necessari per la concessione del credito di imposta. [5]

Nell’ipotesi in cui la cessione del credito sia antecedente al rilascio del visto di conformità ed all’asseverazione e pertanto sia anteriore al sorgere del credito di imposta, la cessione avrà ad oggetto un credito futuro , non ancora esistente.

La cessione su crediti futuri è possibile, ma avrà effetti meramente obbligatori e non comporterà l’immediata prelazione in favore della banca, che si verificherà solo al momento del sorgere del credito.

In merito alla disciplina antiusura, la cessione dei crediti d’imposta tra il cedente e la banca rappresenta una concessione di finanziamento da parte della banca al cedente, in quanto consente a quest’ultimo di ricevere l’importo del corrispettivo della cessione del credito d’imposta “anticipatamente” rispetto al momento in cui il singolo credito d’imposta ceduto sarebbe divenuto esigibile per il cedente stesso.

Le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate da Banca d’Italia, nell’individuare le operazioni di finanziamento assoggettate alla rilevazione dei TEGM, includono anche, nella categoria n. 2, “Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, tra i quali rientrano “le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal factoring”.

La cessione di crediti ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio costituisce in tali casi, pertanto, un finanziamento assoggettato alla disciplina antiusura.

La categoria di applicazione sarà quella della “Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori”, di cui alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) ai fini della legge sull’usura.

Rientrano in particolare in tale categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal factoring e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Note:

[2] Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 maggio 2020, n. 128) – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio). Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (pubblicata in G.U. del 18 luglio 2020), entrata in vigore il 19 luglio 2020.

[3] L’art. 121, comma 1 Decreto Rilancio ha previsto due opzioni in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale:

“1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 1 -bis . L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 2. In deroga all’articolo 14, commi 2 -ter , 2 -sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1 -quinquies , terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies , secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis , comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119; 3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando , in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica , anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.

[4] Ai sensi dell’art. 1 Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3/8/2020 (Decreto Asseverazioni) l’asseverazione è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus.

[5] L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 28/E dell’8/8/2020 (Paragrafo n. 8: “Adempimenti necessari al Superbonus”) ha affermato la necessità, per l’accesso al Superbonus del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, nonché l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.